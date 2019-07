Кулінарна Україна в Лондоні: Геркулес, борщ та Вій

Зелений борщ з качкою, рулети з баклажанів, вареники з чорницею і гоголівський "Вій" для колориту - таке меню для української вечері в Лондоні запропонувала шеф-кухар Оля Геркулес, автор кулінарної книги "Мамушка" (Mamushka), яка вийшла друком в Британії цього літа.

Повна назва її книги - "Мамушка: рецепти з України та з-за її меж" ("Mamushka: Recipes from Ukraine and Beyond"). В ній Оля пропонує не тільки самі рецепти, але й описує культурні та кулінарні особливості України.

Оля Геркулес живе в Британії вже понад десять років. Вона встигла попрацювати шеф-кухарем у місцевому ресторані, займається культурно-кулінарними проектами, але зізнається, що особливий інтерес до української кухні і України у британців прокинувся саме зараз. І не в останню чергу це пов'язано з подіями в самій Україні.

"У січні (2014 року. - Ред.) я була безробітною, а вже у квітні я підписала контракт на книгу. ... Я написала 20 сторінок буквально за одну ніч. ... До цього мій агент говорив, що це навряд чи відбудеться раніше, ніж за пару років ", - розповідає Оля про стрімкий інтерес до її творіння.

Вона не вважає свою книгу тільки кулінарною: "Я сподіваюся, що вона антропологічна, біографічна, дає якесь уявлення не тільки про мою сім'ю, а й про історію багатьох інших українців".

Сніг і ведмеді - з таким уявленням про Україну, за словами Олі Геркулес, вона стикалася, поки готувала свою книгу. А українську кухню, каже вона, уявляють, здебільшого, як щось виключно картопляне з великою кількістю жирного м'яса.

Сама Оля родом з Херсонщини, а її рецепти сповнені впливів кавказької, узбецької і сибірської кухонь. Саме в цих регіонах формувалися кулінарні вміння "мамушок" її сім'ї: бабусь, тітки, мами.

Оля розповідає, що своєю книгою намагалася показати, наскільки багато українська кухня ввібрала ззовні: наприклад, морква по-корейськи і узбецький плов давно стали звичними стравами в багатьох українських сім'ях. Але її рецепти носять відбиток і британської кухні: популярний на пострадянському просторі вінегрет Оля Геркулес тепер готує не з варених овочів, а трохи підсмажених.

Як зізнається сама автор, "Мамушка" починалася як особистий проект, як свого роду терапія в умовах, коли в Україні починалася війна:

"Я сама з Херсонської області, це дуже близько до Криму. ... Я пам'ятаю, як прокидалася о третій ранку, читала новини, не розуміючи, що очікує мою сім'ю".

"Коли все це трапилося, я подзвонила мамі і кажу: мамо, ми повинні записати ці рецепти. Зараз. Я була шокована тим, що ніхто нічого змістовно не писав про Україну та українську культуру, тільки заголовки, сповнені стереотипів", - згадує Оля 2014-ий рік.

Тепер вона планує ще одну кулінарну книгу, але вже про інший регіон, мріє відкрити у Лондоні український ресторан і готує культурологічний проект про українські "літні кухні".

"Я так боюся, що ця традиція занепаде, а в ній стільки історії. ... У 60-их роках, коли люди стали жити трохи краще, вони почали будувати окремі літні кухні, і там часто починалося життя молодої сім'ї. А вже навколо такої кухні будували будинок", - розповідає Оля Геркулес.

Image caption Під час перегляду "Вія" консервовані помідори користувалися особливим попитом

У своєму ресторані Оля хотіла б частувати гостей українським салом і консервованими помідорами - саме ці закуски, зі склянкою перцівки, вона пропонувала гостям під перегляд "Вія" напередодні в Лондоні.

Гоголівську історію організатори обрали через те, що їжа займає не останнє місце в творах Миколи Гоголя.

"Тепер ви краще розумієте, звідки я", - з такими словами Оля Геркулес запросила глядачів на українську вечерю.

Серед кількох десятків людей, яких не налякали ні екзотика української кухні, ні страйк лондонського метро, були й ті, хто ніколи не пробував української кухні і не чув про Гоголя, але прийшли заповнити кінематографічну чи кулінарну прогалину. А когось привабив борщ.

Наприклад, Ніколь народилася в Україні, але поїхала звідти ще дитиною, вона прийшла на вечерю зі своїм британським другом: "Я не вмію готувати борщ, тому це твій єдиний шанс його спробувати".