Половина британців не вважають себе на 100% гетеросексуалами

Копирайт изображения Reuters Image caption В Лондоні щороку проходить гей-парад, який відвідують тисячі людей

Половина британської молоді не вважає, що є гетеросексуальною на 100%. Про це свідчать результати опитування маркетингової компанії YouGov.

Учасників опитування попросили оцінити свою сексуальну орієнтацію за семибальною шкалою: від абсолютної гетеросексуальности до абсолютної гомосексуальності.

23% дорослих британців вважають, що вони не на 100% гетеросексуальні (тобто оцінили свою орієнтацію якось інакше), а серед молодих людей у віці від 18 до 24 років цей показник 49%.

З'ясувалося, що 100-відсотковими геями себе вважають лише 4% опитаних британців, а ще близько 20% опитаних розташували себе десь поміж двома краями шкали.

У віковій групі від 18 до 24 років трохи менше половини опитаних вважають себе абсолютно гетеросексуальними (46%), ще 43% - не впевнені у своїй гетеро- або гомосексуальності на 100%. Абсолютних геїв у цій категорії опитаних - 6%.

Серед британців, старших 60-ти років, у своїй гетеросексуальній орієнтації повністю впевнені 89% опитаних. Багато хто з них ще вчився у школі, коли 1967 року гомосексуальність у Британії перестала вважатися злочином.

"Відкритість поглядів"

Зрозуміло, що ці дані не є показником частки бісексуалів. Загалом 89% жителів Британії вважають себе гетеросексуалами Вілл Далгрін, YouGov

Приблизно чверть опитаних у віці від 18 до 39 років визнали, що хоча б раз мали гомосексуальний досвід. Для вікової групи старше 60-ти років цей показник склав лише 9%.

Набагато частіше гомосексуальний досвід визнають чоловіки (приблизно п'ята частина), жінки - 14%.

Під час тесту опитуваних попросили розмістити себе в одній із семи груп сексуальної орієнтації. Нуль означав 100% гетеросексуальності, шість - 100% гомосексуальності.

"Зрозуміло, що ці дані не є показником частки бісексуалів. Загалом 89% жителів Британії вважають себе гетеросексуалами. Однак навіть поставивши себе на перший рівень, ви вже припускаєте можливість гомосексуальних відчуттів і дій. Насамперед це свідчить про зростання відкритості у поглядах людей щодо своєї сексуальної орієнтації", - розповів співробітник YouGov Вілл Далгрін.