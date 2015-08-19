ЗМІ: у Польщі, можливо, знайшли нацистський поїзд із золотом

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Двоє чоловіків заявляють, що, можливо, знайшли у Польщі легендарний нацистський потяг із золотом, який нібито зник під час Другої світової війни. Про це повідомляють польські ЗМІ.

Потяг із золотом, перлами і зброєю, за переказами, зник біля Вроцлава перед наступом російських військ у 1945 році.

Юридична фірма з південного заходу Польщі повідомляє, що з нею зв'язалися двоє чоловіків, які кажуть, що знайшли броньований потяг.

За даними ЗМІ, вони хочуть отримати 10% вантажу.

Місцеві новинні сайти повідомляють, що знахідка відповідає повідомленням місцевого фольклору про потяг із золотом, який зник в районі замку Кщьонж.

Офіс юристів, до якого звернулися чоловіки, розташований у 3 кілометрах від цього замку.

"Юристи, армія, поліція і пожежна бригада займаються цим питанням", - повідомила Reuters Маріка Токарська, чиновниця з ради Валбжиського повіту.

"У цьому районі ще ніколи не проводилися розкопки, і ми не знаємо, що тут можна знайти", - сказала вона.

За даними сайту walbrzych24.com, чоловіки підтримують контакт із міською владою, яка сформувала надзвичайний комітет для розгляду їхньої заяви. Комітет очолив мер Валбжиха.

Історик Йоанна Лампарська, яка спеціалізується на історії Валбжиського повіту, розповіла "Радіо Вроцлава", що потяг, за переказами, зник у тунелі. Він нібито віз золото і "небезпечні матеріали".

Попередні пошуки поїзда виявилися безплідними.