Фани зустріли останній роман Пратчетта зі сльозами

Копирайт изображения Getty Image caption Сер Террі Пратчетт так і не завершив понад 10 романів

Останній роман англійського письменника Террі Пратчетта "Корона пастуха" надійшов у продаж через півроку після його смерті.

Цей 41-й роман з циклу фентезі "Плаский світ" і п'ятий, де описується молода відьма Тіффані Ейкінг, з'явився на полицях книжкових магазинів Великої Британії і країн Співдружності рівно опівночі з середи на четвер.

У Британії перед початком продажів шанувальники творчості Пратчетта зібралися біля книгарень в Лондоні, Оксфорді та Ньюкаслі. Багато магазинів в четвер відкрилися раніше звичного.

У США "Корона пастуха" надійде в продаж 1 вересня.

Для фанатів Пратчетта у всьому світі публікація його останньої книги стала емоційною подією.

Копирайт изображения BBC World Service Image caption У США книга вийде у світ 1 вересня

В австралійському Перті в одному з книжкових магазинів покупцям "Корони пастуха" безкоштовно видавали пакетик з паперовими серветками для сліз, оскільки книжка стала "справжнім прощанням з автором".

Сер Террі помер у березні цього року у віці 66 років, через вісім років після того, як у нього виявили хворобу Альцгеймера.

Він почав писати серію романів "Плаский світ" як пародію на фантастику того часу, яка згодом перетворилася на сатиру всього сучасного життя і завоювала письменникові безліч шанувальників.

Опівночі в магазині мережі Waterstones на Пікаділлі в центрі Лондона друг Пратчетта Роб Вілкінс зачитав уривок з "Корони пастуха" для 200 власників квитків на презентацію роману.

"Робота над книгою йшла важко, - розповів в інтерв'ю ВВС Вілкінс. - В минулому році здоров'я Террі сильно похитнулося. Але він все одно отримував задоволення від написання роману".

За словами Роба Вїлкінса, книга була на 90% завершена, коли хвороба змусила Террі Пратчетта припинити роботу.

"Він не зміг відшліфувати її так, як йому хотілося б, і залишилося ще кілька сюжетних ліній, які Террі хотів би розвинути, але вже не встиг цього зробити".

За словами Вїлкінса, Террі Пратчетт залишив "величезна кількість" незавершених творів.

"Террі завжди починав новий роман, продовжуючи при цьому редагувати попередній, - розповів друг письменника в інтерв'ю ВВС. - Мені відомо про щонайменше десять початих романів і безлічі фрагментів. Шкода, що вони ніколи не побачать світ".