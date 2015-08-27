Чорнобиль, свійський кінь та інші українські рекорди Гіннеса

Копирайт изображения AFP Image caption Аварія на ЧАЕС визнана найбільшою катастрофою ядерного реактору

Найпопулярніша у світі Книга природних та людських рекордів 27 серпня відзначає своє 60-ліття.

Щорічний довідник світової колекції рекордів вперше опублікували 27 серпня 1955 року. Ініціатором видання книги стала відома броварня Guinness.

Зараз на сайті книги рекордів можна знайти понад 40 актуальних записів, які стосуються досягнень українців та України, переважно - у спорті та авіації.

Є там і своєрідні рекорди, наприклад, ядерна катастрофа у Чорнобилі або одомашнення коня.

Для порівняння, російських рекордів у книзі зараз майже півтори тисячі.

Рекордсмен за рекордами

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ан-225 має найбільший розмах крил у світі

Найбільше записів у Книзі рекордів Україні приніс літак київського КБ "Антонов" - Ан-225 "Мрія". З ним пов’язані одразу чотири рекорди у книзі.

Сконструйована у Києві "Мрія" (кодове ім’я НАТО Cossack), яка вперше піднялась у небо в 1988 році, є найбільшим у світі літаком за розмахом крил.

Довжина крил літака, який сконструювали для перевезення космічного корабля "Буран", складає 88,4 метра.

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Збудували тільки один такий літак, підготовку другого екземпляру заморозили.

Інший зареєстрований рекорд – найбільша злітна маса літака – 600 тонн, яку в 2001 році довели до 640 тонн.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption "Мрія" встановила рекорд з перевезення найважчого вантажу літаком

Третій визнаний рекорд у Книзі Гіннеса – найважча монолітна річ, яку перевозили літаком. 2009 року "Мрія" перевезла генератор для електростанції вагою 187,6 тонн.

Четвертий рекорд "Мрії" встановили в 2012 році компанія "Антонов" та мистецький центр "Бойко", організувавши найвищу в світі мистецьку виставку.

Виставку відкрили на висоті 10 150 метрів. Її можна було відвідати 27 вересня – 1 жовтня 2012 року.

Рекорди Бубки і компанії

До останнього часу одразу три рекорди у Книзі Гіннеса належали легендарному стрибуну з жердиною Сергію Бубці, але у лютому 2014 році одне із його досягнень було перевершене.

Наразі Сергій Бубка, який є головою Національного олімпійського комітету України, утримує рекорд зі стрибків у висоту з жердиною на відкритому повітрі - 6,14 метра.

Копирайт изображения Getty Image caption Сергій Бубка за 20 років після закінчення спортивної кар'єри утримує два рекорди Гіннеса

Також пан Бубка утримує першість за кількістю рекордів за всю кар’єру. На різноманітних змаганнях з 1984 по 1994 роки він їх встановив 35: 17 надворі та 18 у приміщенні.

Українка Інеса Кравець досі тримає рекорд у потрійному стрибку, який вона встановила в 1995 році, стрибнувши на 15,5 метрів.

Ще два записи у книзі рекордів принесли паралімпійці. Олена Лурковська з 2002 по 2014 роки здобула сім паралімпійських медалей у біатлоні, а Максим Веракса у Пекіні 2008 року встановив рекорд у плаванні на 50 метрів вільним стилем - 23,43 секунди.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Наймолодший гросмейстер з шахів від України в 2009 році отримав російське громадянство

Українець Сергій Карякін став наймолодшим міжнародним гросмейстером з шахів – у віці 12 років та 212 днів, що зафіксували в 2002 році.

Вище, холодніше і довше

Більшість записів у Книзі рекордів Гіннеса - дивакуваті досягнення у найнесподіваніших сферах.

Українці тут внесли до книги кілька десятків рекордів. Федір Резвой та Євген Стоянов 2013 року здійснили найдовшу подорож на мотоциклі з об’ємом двигуна до 50 кубічних сантиметрів.

За два місяці вони проїхали 14 434 кілометрів з Одеси до Улан-Уде в Росії.

Копирайт изображения UNIAN Image caption В 2014 році в Острозькій академії 456 годин безперервно читали вірші Тараса Шевченка

Українець Олексій Гуцуляк з Коломиї став одним із найбільш морозостійких людей планети. У січні 2013 року пан Гуцуляк оголеним провів 60 хвилин і 8 секунд повністю зануреним у сніг "з повним контактом", що стало найдовшим досягненням у світі.

Українка Ніна Герія в 2012 році відзначилась у пивний справі. Вона потрапила до книги, підкинувши стандартний кег з пивом на висоту 3,9 метра.

Також українці влаштували найдовші групові читання на 456 годин в Острозі, посадили найдовшу клумбу у Харкові, а також склали найбільшу мозаїку з пончиків у Львові.

Приручили коня?

Image caption У Книзі рекордів Гіннеса записано, що вперше одомашнили коней на території України

Поміж усіх рекордів України виділяються ще два: найбільша аварія ядерного реактору в Чорнобилі та "приручення коня".

Аварія у Чорнобилі є чи не найвідомішим фактом, про який знають у світі про Україну. А ось приручення коня у Книзі рекордів багато кого здивує.

"Дані з України вказують, що там могли їздити верхи на конях раніше аніж 4 тисячі років до нашої ери", - йдеться у записі про цей рекорд.

На черзі київська бегемотиха

У розмові з ВВС Україна керівник українського реєстру рекордів Лана Вєтрова розповіла, що цифра у 40 рекордів Гіннеса від України реальна.

Ми співпрацюємо з Книгою рекордів Гіннеса, є договір про обмін інформацією. Зараз п’ять рекордів на стадії збору доказової бази для Гіннеса Лана Вєтрова, керівник реєстру рекордів України

Хоча, за її словами, у відкритому доступі є неповні дані про рекорди.

Повні архіви доступні тільки за спеціальною акредитацією.

"Ми співпрацюємо з Книгою рекордів Гіннеса, є договір про обмін інформацією. Зараз п’ять рекордів на стадії збору доказової бази для Гіннеса", - заявила пані Вєтрова.

Серед найімовірніших претендентів на Книгу Гіннеса вона назвала бегемотиху у київському зоопарку, яка претендує на рекорд після смерті найстарішої бегемотики у світі.

Ще у 2014 році 117-літня українка Катерина Козак претендувала на Книгу рекордів як найстарша жінка. Проте, за словами Лани Вєтрової, вона не дожила два тижні до офіційної реєстрації.