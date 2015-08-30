Кар’єра чи сім’я: складний вибір пакистанських студенток медицини

Image caption Понад 70% студентів медицини у Пакистані – жінки

У престижних медуніверситетах Пакистану дівчата випереджають юнаків як за кількістю, так і за успіхами у навчанні. Однак багато хто з випускниць потім не приступає до лікарської практики, тож зараз лунають заклики обмежити вступні місця для дівчат, повідомляє кореспондент ВВС з Ісламабада Ембер Шамсі.

Двадцять студентів-четвертокурсників медичного університету вчаться робити огляд хворих на інфекцію горла. Сьогоднішнє заняття вчить їх не тільки анатомії, але й піклуванню про хворих.

В аудиторії є справжня пацієнтка, і викладач запрошує кількох студенток її оглянути: за неписаними правилами культури, вона не хоче, щоб її оглядав чоловік. У викладача широкий вибір: у його класі сімнадцять молодих жінок і лише троє чоловіків.

Складається враження, що чоловіки в пакистанських медуніверситетах перебувають під загрозою зникнення.

"Полювання на чоловіків"

За даними державного органу, що відповідає за професійну медицину, – Медичної і стоматологічної ради Пакистану (МСРП), понад 70% студентів медицини – жінки.

Конкурс на вступ до медичних освітніх закладів надзвичайно великий – в одному коледжі мені сказали, що отримують 10 тисяч заяв на 100 місць. У найпрестижніших закладах від абітурієнтів вимагають 90-відсоткової успішності на іспитах.

Image caption Конкурс на вступ до престижних медуніверситетів Пакистану надзвичайно великий

Я запитую в одного студента, чому, на його думку, дівчата вчаться краще. Він вже на п’ятому курсі і спеціалізується в отоларингології.

"Хлопці більше гуляють, спілкуються з друзями, – відповідає він. – Дівчатам не дозволяють так багато гуляти, тож вони сидять вдома і зубрять уроки".

Інакше кажучи, успіх студенток, можливо, пояснюється не стільки їхньою старанністю, скільки звичаєм тримати дівчат вдома.

На жаль, більшість цих прекрасних студенток після випуску не приступають до практики. За даними уряду, лише 23% зареєстрованих лікарів – жінки.

Щасливий квиток

Ректор престижного Медичного університету ім. шахіда Зульфікара Алі Бхутто (м. Ісламабад) д-р Джавід Акрам каже, що дівчата більше прагнуть до академічних успіхів, ніж хлопці. Водночас він визнає, що деякі студентки більше зацікавлені у пошуках чоловіка, ніж у кар’єрі.

"Дівчатам з медичною освітою набагато легше вийти заміж, тож багато хто з них насправді не планує працювати лікарем", – пояснює він.

"Я знаю десятки тисяч випускниць, що отримали кваліфікацію лікаря чи стоматолога, але жодного разу не наблизились до справжніх пацієнтів".

У приватних розмовах, багато лікарів – і чоловіків, і жінок – кажуть мені, що диплом лікаря – це щасливий білет на шлюбному ринку.

Image caption За словами Кямрана Ахмета, мати лікарку за невістку дуже престижно

Щоб перевірити цю заяву, я відвідую шлюбне агентство "Айша", яким керують Кямран Ахмед і його дружина. Справи у них ідуть так добре, що вони збираються відкрити філію в Ісламабаді.

Пан Ахмед підтверджує: його найкращі клієнтки – матері, що шукають своїм синам дружин-лікарок. "У суспільстві це дуже престижно – представляти іншим свою невістку чи дружину як лікарку".

Якщо молода лікарка бодай трохи приваблива, знайти їй пару дуже просто. "До речі, якщо у вас є знайомі незаміжні лікарки, дайте мені знати, будь ласка. У мене є для них хороші партії", – жартівливо додає він.

Утім, "дружина-лікарка" – не лише удача для родини, а й втрата для лікарень, дуже відчутна у системі охорони здоров’я такої небагатої країни, як Пакистан.

Уряд витрачає мільйони рупій на навчання кожного студента, але лікарів і досі сильно не вистачає, особливо у сільській місцевості, де пацієнтки віддають перевагу лікарям жіночої статі.

"Умови, сприятливі для жінок"

Д-р Шайста Файзал – посадовець з МСРП, чиє дослідження цього питання спонукало Раду висунути ідею про запровадження ліміту на вступ дівчат до медичних вишів.

Коли новини про "квоту" для абітурієнток з’явилися у ЗМІ, то викликали шквал критики і спротиву. Але МСРП стверджує, що це єдине можливе вирішення проблеми.

"Це не квота. Ми хочемо, щоб на перший курс приймали порівну хлопців і дівчат", - каже д-р Файзал дещо насторожено,- "Це не дискримінація. Я не вважаю, що таким чином в медуніверситети прийдуть хлопці, що не бажають вчитися. Брак лікарів – найсерйозніша проблема для пакистанської медицини".

Image caption Перед багатьма пакистанськими студентками медицини стоїть складний вибір: кар’єра чи сім’я

Юрист з питань захисту прав людини Шахзад Акбар рішуче не погоджується: "Це докорінно неправильно, бо жінок дискримінують за те, що вони надто розумні".

Пан Акбар подав петицію у суд проти запровадження "квоти". Він називає її антиконституційною і вважає, що уряд має обрати інший шлях: заохочувати жінок працювати за фахом.

"Рішення полягає в тому, що вони мають створити робочі умови, сприятливі для жінок, а не казати: "Ні, вам не можна вчитись на лікаря, бо ви не залишитесь у цій професії".

Журналіст Фазі Зака також вважає, що уряд помиляється. "“Так, випускниці не йдуть працювати, але обмеження мають бути на виході, а не на вході". Він пропонує, щоб ті, хто не стає лікарем-практиком, відшкодовували уряду повну вартість своєї освіти.

В університетському коридорі, дві волоокі студентки кажуть мені, що мають намір працювати за фахом. Та що, як їм доведеться обирати між кар’єрою та сім’єю? Яким буде їхній вибір?

"Я постараюся переконати рідних, – каже 20-річна Елія Хавар. – Та якщо вони не погодяться, я оберу сім’ю".

Її підтримує одногрупниця Манза Максуд:"Авжеж, сім’ю. У нашій культурі, сім’я завжди на першому місці".

Схоже, усі одностайні у діагностиці проблеми, але не в методах лікування. Можливо, варто встановити обмеження на вступ для абітурієнток з авторитарних сімей?