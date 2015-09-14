Фестиваль Burning Man: Марс на Землі

В останні вихідні серпня у пустелі Невади збираються люди, готові провести тиждень життя посеред пилу і спеки, на зміну якій приходить холод.

Усе це - заради задоволення прожити кілька днів в утопії під назвою Burning Man.

Казкові персонажі упереміш з фріками витанцьовують на нескінченних танцмайданчиках, насолоджуються арт-інсталяціями, проводять час у Храмі, знайомляться, ходять на лекції і просто живуть.

На феєрії побувала Катя Хаустова.

Image caption Зранку, поки не дуже спекотно, саме час вирушити на Плаю і подивитися на нову статую Людини - символ Burning Man

Image caption По пустелі можна пересуватися пішки, на велосипеді, на такому ось ліжку з Cookie Monster за кермом...

Image caption ...або всередині зубастого рота. Усі арт-машини, ще їх називають монстр-мобілями, яскраво світяться у непроглядній пітьмі пустелі

Image caption Платформа Mayan Warrior із діджеями з Мексики була дуже популярною серед любителів танцювальної музики

Image caption Блек-Рок-Сіті рясніє барвистими, екстравагантними костюмами. Справжні бернери готуються до маскараду весь рік, ретельно продумуючи образи...

Image caption Учасники фестивалю уважно стежать за тим, щоб пустеля залишалася чистою. Коли закінчуються танці, починається збір сміття

Image caption Пилові бурі тут явище часте. Окуляри, найкраще гірськолижні, і маска для обличчя - речі першої необхідності

Image caption Але буря і пил нікого не зупиняють, а лише додають шарм образу

Image caption Коли немає вітру і видно горизонт, можна подумати, що ви не на Землі, а на Марсі

Image caption "Веселка - символ, що з'єднує Рай із землею" - проект російської команди The Own Way

Image caption Олександр Мілов привіз через океан "Любов", перший в історії Burning Man український арт-проект.

Image caption Дихаюча скульптура дівчини - творіння Марко Кочрани

Image caption Перший Храм на Burning Man збудували у 2000 році. Відтоді щороку набуває нових обрисів, але залишається незмінним супутником статуї Людини

Image caption Зустріч і проводи сонця - ще одна традиція фестивалю

Image caption Найкрасивіші заходи і світанки мені довелося побачити саме тут