Фестиваль Burning Man: Марс на Землі
- 14 вересня 2015
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В останні вихідні серпня у пустелі Невади збираються люди, готові провести тиждень життя посеред пилу і спеки, на зміну якій приходить холод.
Усе це - заради задоволення прожити кілька днів в утопії під назвою Burning Man.
Казкові персонажі упереміш з фріками витанцьовують на нескінченних танцмайданчиках, насолоджуються арт-інсталяціями, проводять час у Храмі, знайомляться, ходять на лекції і просто живуть.
На феєрії побувала Катя Хаустова.