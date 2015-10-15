Пісторіуса переводять під домашній арешт

Копирайт изображения Getty Image caption Раніше цього місяця Оскару Пісторіусу призначили психотерапію

Рада з умовно-дострокового звільнення Південної Африки постановила звільнити із в'язниці паралімпійського чемпіона Оскара Пісторіуса, засудженого за убивство.

Тюремне ув'язнення, в якому пан Пісторіус провів 12 місяців із присуджених йому п'яти років, замінять на домашній арешт.

Згідно із законами ПАР, засуджений має право претендувати на звільнення під "виправний нагляд" після відбуття однієї шостої частини терміну ув'язнення.

Узимку минулого року суд визнав Оскара Пісторіуса винним у ненавмисному вбивстві його подруги Ріви Стінкамп та засудив його до п'яти років позбавлення волі.

Пан Пісторіус наполягає, що переплутав подругу із грабіжником.

При цьому прокуратура каже, що це було умисне убивство. Апеляційне слухання, як очікується, відбудеться 3 листопада.

Спортсмена могли звільнити і направити під домашній арешт ще у серпні, проте тоді міністр юстиції країни Майкл Масута заявив, що розглядати пом'якшення покарання - передчасно.

Тоді родина убитої Ріви Стінкамп також заявила, що вважає 10 місяців ув'язнення недостатнім терміном для пана Пісторіуса.

Нині адвокат родини Стінкамп заявив, що батьки загиблої очікували такого рішення ради з умовно-дострокового звільнення, хоч і були проти нього.

Сім'я Оскара Пісторіуса відмовилася коментувати його звільнення із в'язниці.

Копирайт изображения AFP Getty Image caption Прокуратура наполягає, що Оскар Пісторіус умисне убив свою подругу Ріву Стінкамп

Кореспондент ВВС у Йоганнесбурзі Номса Масеко повідомляє, що під домашнім арештом Оскар Пісторіус, найімовірніше, продовжуватиме проходити психотерапію, яку йому призначили раніше цього місяця.

Оскар Пісторіус, у якого ампутовані обидві ноги, здобув світову спортивну славу, змагаючись від Південної Африки на Олімпійських і Паралімпійських іграх в Лондоні у 2012 році.

Убивство його подруги Ріви Стінкамп у лютому 2013 році привернуло світову увагу. Судовий процес транслювали онлайн як у ПАР, так і в кількох інших країнах.