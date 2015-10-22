Трюдо: прем'єр із татуюванням

Копирайт изображения Productions de la Ruelle Image caption Ця фотографія Джастіна Трюдо викликала жваве обговорення у соцмережах. Невже канадський прем'єр - єдиний світовий лідер із татуюванням?

Поки одні канадці дивуються масштабом перемоги Джастіна Трюдо, який допоміг Ліберальній партії виграти вибори цього понеділка, інші задивляються на його атлетичну статуру і величезне тату на лівому плечі.

Ці, другі, цікавляться: невже 43-річний Джастін Трюдо - єдиний світовий лідер із татуюванням?

Фото ворона на його руці наробила багато галасу у соцмережах у ніч виборів у Канаді.

"Це ж татуювання ворона! Цей хлопець здається цікавим", - написала у Twitter користувачка @meg_shuler. "Джастін Трюдо - перший західний лідер, у кого є тату?" - поцікавився користувач @aveek18 - і не він один.

Цей малюнок ворона запозичений у народу хайда - корінних мешканців північного заходу Канади, як розповів сам Трюдо у 2012 році.

"Моє татуювання - це планета Земля всередині ворона хайда. Глобус я набив, коли мені було 23; ворону Роберта Девідсона - на 40-річчя", - написав він у Twitter.

Громадськість побачила цього птаха на плечі, коли він узяв участь у благодійному боксерському змаганні, вийшовши на ринг проти свого політичного опонента Патріка Бразо. До речі, тоді Трюдо, на здивування усіх, здобув перемогу.

У виборі індіанського символу є певна логіка. Трюдо стали почесними членами племені хайда у 1976 році, під час другого терміну прем'єрства батька Джастіна П'єра. Сам Джастін відвідував університет Британської Колумбії на північному заході Канади, звідки походять хайда, а його молодший брат Мішель Трюдо загинув внаслідок обвалу лавини у цій же провінції в 1998 році.

Копирайт изображения AP AFP Image caption Ані в Барака Обами, ані у Володимира Путіна татуювань немає, принаймні на торсі

То наскільки ж незвичними є татуювання серед світових лідерів?

Важко однозначно стверджувати, що жоден із сучасних топ-політиків не має татуювань. Бо якщо хтось і має - то ретельно його приховує. Історик тату Анна Фелісіті Фрідман каже, що принаймні особисто вона про таких не чула. Не може пригадати нікого і Кевін Ганнон, що називає себе професором із татуювань.

Але минуле знало кількох "татуйованих і титулованих" осіб.

Наприклад, не всі знають, що в російського царя Миколи ІІ на руці був набитий дракон - він зробив це тату під час візиту до Японії у 1891 році.

Югославський король Олександр І Карагеоргієвич мав орла, набитого на грудях, а король Данії Фредерік IX - аж кілька татуювань, які зробив під час служби на флоті.

Британські королі Георг V - дід королеви Єлизавети ІІ - та Едуард VII обидва мали на руках татуювання єрусалимського хреста, що позначав їхнє паломництво до цього міста.

Також є згадки, що у британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля було тату якоря, хоч Центр Черчилля стверджує, що не знайшов достеменних доказів цього.

У Сполучених Штатах татуювання мав 26-й президент Теодор Рузвельт - у нього на грудях був набитий фамільний герб; а також, за деякими даними, 11-й президент Джеймс Полк - він наніс на себе китайський ієрогліф, що означав "нетерплячість". Крім того, подейкують, що татуювання мав і 7-й президент Америки Ендрю Джексон - на його нозі красувався індіанський томагавк.

"Що цікаво у Трюдо, так це те, що він дуже хотів показати своє тату громадськості, - каже Анна Фрідман. - Він, здається, зовсім не боїться бути трохи гострим".

Копирайт изображения ALAMY Image caption Політичні опоненти глузували з Джастіна Трюдо через його довге волосся

Із нею погоджується і Кевін Ганнон. "Від прем'єр-міністра очікують певного формалізму. Але його молодий, новаторський підхід освіжає, і тату підкреслювало цей образ", - каже пан Ганнон.

У 2008 році перед "чорнильною" дилемою постав тодішній шведський прем'єр-міністр Фредрік Райнфельдт, коли один безробітний художник написав йому листа з пропозицією набити у політика на грудях композицію у стилі скандинавських вікінгів із човна, підкови і полум'яного щита, а під нею - ім'я його дружини Філіппи.

Райнфельдт відхилив пропозицію. "Хоча прем'єр-міністр і вважає важливим спілкуватися з молоддю, у нього не має планів робити собі татуювання", - відповів тоді його речник.

Копирайт изображения PA Image caption У британського прем'єра Девіда Кемерона татуювань немає, та є у його дружини Саманти - це дельфін на нозі

Майкл Аткінсон, професор соціології університету Торонто і автор книги "Татуйовані: соціогенез боді-арту", переконаний, що канадці-консерватори сприймуть татуювання Трюдо як ознаку того, що він не готовий до роботи у кріслі прем'єра.

Професор також передбачає полеміку "довкола того, хто використовує іконографію корінного народу, не будучи його представником".

Водночас, припускає пан Аткінсон, інші можуть інтерпретувати татуювання Джастіна Трюдо як символ інклюзивності.

"Він звертається до покоління, яке шукає чогось відмінного, іншого в сенсі лідерства і відчуття самих себе, стилю і громадянської активності. Його татуювання - це гарний індикатор його як людини і того, що він репрезентує", - зазначає Майкл Аткінсон.