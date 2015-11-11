Копирайт изображения PA Image caption Юрби людей зібрались на Трафальгарській площі в Лондоні

У Великій Британії провели дві хвилини мовчання, аби вшанувати загиблих у конфліктах.

Об 11-й годині 11 листопада у 1918 році на західному фронті Європи нарешті припинилися обстріли. В цей час тепер у Британії відзначають День пам'яті.

Біля лондонського Кенотафа поклали вінки - у церемонії до військових приєдналися ветерани.

Копирайт изображения epa Image caption Ветерани приєднались до військових на церемонії біля монумента загиблим - Кенотафа

Пам'ятні церемонії відбулися і біля меморіалу Арборетум у Стаффордширі, а також на військових базах, у школах, меріях та церквах.

Подібні заходи були в неділю, коли вшановували загиблих у Першій та Другій світових війнах та в конфліктах, які сталися пізніше.

Королева в неділю очолила пам'ятні заходи, але День пам'яті вона провела разом з іншими членами королівської сім'ї у Букінгемському палаці.

На Трафальгарській площі в Лондоні зібралася юрба людей, розповідає кореспондент BBC News Ліз Джексон. Серед них були школярі, колишні військові та перехожі, які зупинилися, щоб вшанувати День пам'яті.

На заході співали музичні гурти, а також читали поезію - це транслювали на великих екранах, тож всі на площі могли побачити, що відбувається. Люди також кидали пелюстки маку до фонтанів.

"Я знав людей, які ніколи не прийшли додому", - сказав присутній на площі 79-річний Раймонд Чемпіон з Лондона, який воював під час Другої світової війни.

До цих днів у Вестмінстерському абатстві, в Кардіффі, Белфасті, Гейтсхеді, Единбурзі, Інвернессі облаштували "поля пам'яті" - місця із пам'ятними таблицями із маками про загиблих у війні.

Копирайт изображения Getty Image caption Дві хвилини мовчання в будівлі страхової компанії Lloyd's of London

Прем'єр-міністр Девід Кемерон провів дві хвилини мовчання під час польоту на Мальту, де має відбутись зустріч лідерів ЄС, повідомив його речник.

Герцог і герцогиня Корнуольська взяли участь у церемонії вшанування у Канберрі, оскільки вони перебувають в турі Австралією та Новою Зеландією.

Копирайт изображения epa Image caption Президент Франції Франсуа Олланд вшанував День пам'яті, поклавши квіти до Тріумфальної арки в Парижі

Пізніше в середу 19 британських ветеранів отримають найвищу нагороду Франції - орден Почесного легіону.

Церемонія, яка відбудеться в резиденції французького посла в Лондоні, - остання після вшанування 70-річчя висадки військ у Нормандії. Тоді президент Франції пообіцяв відзначити всіх британських ветеранів, які допомогли його країні під час Другої світової війни.

Посол Франції Сільвія Берман сказала, що в такий спосіб країна "дякує їм за їхню величезну службу".

Копирайт изображения Getty Image caption Перший День пам'яті у Лондоні - 11 листопада 1918 року

День пам'яті відзначають щороку 11 листопада. Цього дня 1918 року припинилися бойові дії в Першій світовій війні.

Союзники і Німеччина підписали перемир'я у залізничному вагоні в лісі Комп'єні у Франції о 5-й годині ранку. Через шість годин - об 11-й, бойові дії припинилися.

Король Великої Британії Георг V оголосив, що дві хвилини мовчання проведуть в 1919 році за чотири дні до святкування першого Дня пам'яті.