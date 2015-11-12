Тест: чи вмієте ви впізнавати обличчя?

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Вважається, що прозопагнозія, або сліпота на обличчя, трапляється у людей вкрай рідко. Втім, згідно з дослідженнями, проведеними в Британії та Німеччині, від цього потерпають до 2% населення. Мова йде про кілька мільйонів людей - і це лише в двох країнах.

Британські вчені склали тест із 20 завдань, результати якого допомагають зрозуміти, наскільки у людини розвинена здатність до впізнавання облич. Ми пропонуємо вам пройти його в скороченому вигляді.

У цьому тесті десять завдань, за кожне з яких можна отримати від 1 до 5 балів.