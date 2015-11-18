Івасик Телесюк та Баба Яга-вегетаріанка

Антон Сіяника. Івасик Телесюк. – Київ: Компанія ОСМА, 2015.

Ще до того, як ця книжка потрапила мені до рук, я вже прослухала й переглянула казки про Івасика Телесюка - відомі широкій публіці татусі читали цю книжку в ефірі каналу ПлюсПлюс в програмі "Казка з татом". Співак Фоззі, телеведучі Горбунов, Доманський, Анатоліч явилися перед малим глядачем як cover Дідуся Панаса, якого явно любили самі в дитинстві, бо старалися читати дуже схоже.

Бо, по-перше, це справді було добре прочитано, по-друге - саме прочитано! - бо на екрані черговий по рубриці татусь тримав айпед, як розгорнуту книжку, й з задоволенням читав - гарно читав, граючись!

Баба Яга тут давно вже вегетаріанка, вона розкаялася

Як відомо, чоловіки ідеально роблять те, що їх забавляє, - а тут було чим побавитися. До того ж, діти люблять, коли їм читає саме тато, як стверджують експерти. А ще до того ж, діти люблять мультики і люблять гаджети, через які їм так легко комунікувати з усім багатовимірним світом - і книжка Антона Сіяніки запропонувала їм мультиплатформу: вони можуть тримати в руках книжку, гортати її за тим татом, що на екрані телевізора, дивитися пречудові, барвисті й дотепні малюнки на сторінках, що малі читачі їх гортають руками, - і синхронно мальовані герої оживають на екрані: точнісінько ці самі!

Дотепна ідея. А що стосується мене - то це однозначно завоювало мою прихильність, бо останнім часом лише й говорю про те, як важливо створювати вітчизняний ринок сучасної української продукції для дітей! Адже виробляти дитячий контент стало невигідною справою -"дорослі" канали намагаються позбутися його взагалі.

А поки що дітям звично пропонують російський продукт - а той все частіше містить в собі як не "мощу" русского солдата, то "русскій мір". Тим, хто позбувається цього контенту, лишається - і це дуже активно побутує - крутити малим "старі добрі радянські" мультфільми… А чи вже все таке добре те старе радянське - це питання для важливих психосоціологічних дискусій і лежить за межами цієї рецензії…

Тобто ми сьогодні заколисуємо малюків ностальгією бабусь… І це деструктивно.

Словом, з'ява цього книжково-анімаційного проекту, як на мене, - прекрасна й довгоочікувана новина!

До того ж попри всі плачі про відсутність коштів на створення свого продукту, ця робота виконана відмінно!

Малюнки Вікторії Протас - соковиті, веселі, яскраві, великі - зваблюють око й ведуть казку. А Антон Сіяніка (до речі, так чудово, що казкар цього разу - чоловік, і це вирівнює гендерне питання в цеху дитячих авторів, що я кажу жартома, але лише частково) пише збірку казкових пригод хлопчика, що нагадує батькам про їхнє дитинство вже своїм іменем - Івасик Телесюк.

Він таки Телесюк - бо гіперактивний, говорячи сьогоднішньою мовою, і "телесується" неабияк, що в житті для батьків неабияка проблема - а книжка з телеверсією вкупі цілком може стати їм у пригоді, бо спрямовує кипучу енергію такого читача-глядача на багатовимірне задоволення його бездонного інтересу.

На мій погляд, Антон Сіяніка по-чоловічому добре править свою забаву, і це передасться через його книжку малим "енерджайзерам" і їхнім батькам

Це - розвиваюча книжка, де можна між іншим дізнатися і як приготувати овочеве рагу - і як можна поділити щось вартісне між різними людьми, й хорошими, й поганими, і це зробить хоч на мить усіх їх щасливими - бо "щастя не ділиться, а множиться!"

І це - пригоди Івасика в Чудному світі, де живуть персонажі з давніх українських казок, що гнучко змінилися разом із часом. Час фіксує велику потребу в нових цінностях - наприклад, добро й щасливий кінець не через насильство (і тут, у Чудному світі, ніхто не вбиває Кощія, що й сам уже сиплеться, щойно змахне рукою - і герої казки дружно його ремонтують та й навчають, як правильно дихати, коли нервуєш і сиплешся).

Баба Яга тут давно вже вегетаріанка, вона розкаялася, й її одвічна самотність порятована можливістю застосовувати свій віковічний досвід на добру поміч. Кіт (родич і Кота в Чоботях, і Матроскіна, і Леопольда) - пишається своїми предками й наполягає на походженні з Запорізької Січі, де нібито його пращур нявчав під ногами у великих козацьких лицарів.

Вовк-перевертень завдяки Телесику знаходить спосіб не перекидатися на людину, бо це йому некомфортно.

У Яги, крім прагнення відфеншуїти світ навколо себе, знаходиться онучка і примиряє її з Бабиною дочкою, що колись пішла від її обридлого злого чаклунства з дому, виявляється, з коханим мисливцем, аж на край землі… Вона цілком по-теперішньому розуміє, що діти самі мають визначати свою долю, та й живе по-теперішньому - один її принтер,"дзеркафа", чого вартий: бере й "віддзеркалює" цілу книжку, навіть без мануального управління, голосом. Що доводить спадковість старовинних казкових ідей, які майже всі вже втілені сьогодні в реальність. Не будемо тикати в пальцем в телевізор - колишнє чарівне дзеркало і його аналоги.

Цього літа я читала у Франції про те, що вперше в Аннесі на Міжнародному анімаційному фестивалі, який відзначав свої 30-літні роковини, взяли участь українці - і там був і проект "Івасик Телесюк", щоправда звучав він як Willy Tilly. З брошури на відвідувачів лукаво визирало окате, веснянкувате личко Телесика-смайлика.

На мій погляд, Антон Сіяніка по-чоловічому добре править свою забаву, і це передасться через його книжку малим "енерджайзерам" і їхнім батькам.