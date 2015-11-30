Помер режисер Ельдар Рязанов

Копирайт изображения unian Image caption Ельдар Рязанов у Запоріжжі. Архівне фото 2001 рік.

Російський режисер Ельдар Рязанов помер у 88 років. Цю інформацію агенції ТАСС підтвердили його родичі.

За попередньою інформацією, причиною смерті стала серцева недостатність.

Ельдар Рязанов помер у ніч на понеділок у лікарні.

Більше тижня тому його шпиталізували через проблеми із здоров'ям.

Народний артист СРСР Ельдар Рязанов зняв приблизно 30 фільмів - майже всі вони стали популярними у радянському та російському кінопрокаті.

Найвідоміші з них - "Карнавальна ніч", "Гусарська балада", "Бережися автомобіля", "Жорстокий романс", "Службовий роман", "Гараж", "Іронія долі, або З легким паром", "Вокзал для двох".

"Я вважаю, що людина повинна залишатися сама собою завжди і робити те, що вона вважає за потрібне. Я багато разів входив у моду, виходив з неї, але ніколи не робив нічого для того, щоб бути модним. Іноді я був модним, іноді не був модним, потім знову ставав модним", - сказав пан Рязанов кілька років тому, відповідаючи на питання читачів Російської служби ВВС.

"Про себе можу сказати одне - я завжди робив такі фільми, які я сам, як глядач, хотів би побачити. Коли я дивився таку картину, зроблену іншим, я завжди шкодував, що це не я її поставив", - розповів режисер.

У березні минулого року режисер підписав лист із засудженням "російської військової інтервенції" в Україні, а також лист "проти війни, проти самоізоляції Росії, проти реставрації тоталітаризму".