Стрілянина у Каліфорнії: до 14 загиблих

Image caption Поліція розшукує нападників

Американська поліція повідомляє, що внаслідок стрілянини у каліфорнійському місті Сан-Бернардіно загинуло до 14 людей. Ще мінімум 14 - поранені.

Стрілянина сталася близько 11:00 години за місцевим часом у одному з центрів для людей з психічними розладами, де проходили збори.

За попередніми даними, нападників могло бути троє. Вони були озброєні довгоствольною зброєю (якою саме, у поліції поки не знають). Їх не затримали - пошуки тривають. Ситуація "активна".

Раніше повідомлялося, що нападники носили бронежилети й "були підготовлені".

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Правоохоронці поки також не знають, чи взяли нападники когось в заручники. Представник ФБР під час брифінгу також відзначив, що інцидент поки не ідентифіковано як теракт - мета нападу незрозуміла.

У центрі, де сталася стрілянина, на той момент перебувало кілька до сотні людей.

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Заява Обами

Президент США Барак Обама заявив, що ситуація показала, що подібні інциденти трапляються у Сполучених Штатах частіше, ніж у будь-якій іншій країни.

За його словами, офіційна статистика свідчить, що через вогнепальні поранення в США гине значно більше людей, ніж від тероризму.

Барак Обама вкотре виступив за жорсткіший контроль за продажем вогнепальної зброї, та сказав, що є кілька заходів, які можна вжити вже зараз.