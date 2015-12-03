Поліція з'ясовує мотиви стрілянини в Каліфорнії

Копирайт изображения Reuters Image caption Обоє учасників нападу на громадський центр загинули після переслідування

Американська поліція намагається з'ясувати причини, чому двоє нападників - чоловік та жінка - вбили 14 і поранили 17 людей в громадському центрі каліфорнійського міста Сан-Бернардіно.

Люди, які вчинили стрілянину напередодні, - 27-річний Сієд Різван Фарук та 27-річна Ташфін Малік - загинули під час перестрілки з поліцією.

Напад стався у медичній установі для людей з психічними проблемами Inland Regional Center, де працював Сієд Фарук протягом п'яти років.

ФБР розслідує тероризм та конфлікт на роботі як можливі причини нападу.

Копирайт изображения Getty Image caption Поліція розглядає дві версії: тероризм та конфлікт на роботі

Інцидент став найкривавішою стріляниною у США з 2012 року, коли 26 людей були вбиті у школі в штаті Коннектикут.

Повідомляється, що Сієд Фарук і Ташфін Малік зустрічалися й у них була шестимісячна дитина.

Слідчі відзначають, що напад пара планувала заздалегідь.

У момент атаки в Inland Regional Center проходив святковий захід для його працівників. Місцевий шеф поліції Джаруд Баргуан повідомив, що Сієд Фарук був присутнім на тому заході, однак пішов звідти у гніві.

Пізніше він повернувся з Ташфін Малік, після чого пара відкрила вогонь зі штурмових гвинтівок і напівавтоматичних пістолетів.

З будівлі евакуювали кілька сотень людей, а інші, почувши постріли, закрилися у кімнатах й чекали на поліцію.

Вибухові пристрої

Поліцейські відкрили вогонь по чорному позашляховику, який ідентифікували як автомобіль, на якому втекли нападники. Обидва підозрювані були в автомобілі й загинули.

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Пізніше поліція затримала ще одну особу, яка намагалася утекти, однак наразі правоохоронці не встановили, чи причетна вона до стрілянини.

Одразу після стрілянини поліція повідомляла, що нападників могло бути троє.

Місцева влада стверджує, що вся зброя, з якої розстріляли працівників центру, була продана легально, однак не пояснює, як саме це озброєння потрапило до нападників.

У самому центру центрі виявили три вибухові пристрої.

Копирайт изображения Reuters Image caption Будівля центру, де сталася стрілянина

Сієд Фарук народився у США та працював фахівцем з гігієни довкілля. Поліція не повідомляє, чи притягувався він до кримінальної відповідальності та не розкриває деталей про біографію Ташфін Малік.

Колеги Фарука розповіли виданню Los Angeles Times, що нещодавно від побував у Саудівській Аравії, звідки повернувся з новою дружиною. Перед тим, як відправитися у центр, пара залишила своє немовля у родичів.

Президент США Барак Обама пообіцяв вжити заходів, щоб зменшити кількість подібних трагедій з масовими розстрілами.