ВВС Україна оголосила "Короткі списки" премій Книга року ВВС-2015 та Дитяча Книга року ВВС-2015

Image caption ВВС оголосила фіналістів премії "Книга року ВВС - 2015" в обох номінаціях

BBC Україна оголосила короткі списки в номінаціях "Книга року BBC - 2015" та "Дитяча Книга року BBC - 2015", що представлені у партнерстві з Культурною програмою Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР).

До короткого списку у номінації "Книга року BBC – 2015", що обирався з 15 видань, увійшли такі твори:

Юрій Винничук. Аптекар. – Харків: Фоліо, 2015.

Андрій Любка. Карбід. – Чернівці: Книги – ХХІ; Meridian Czernowitz, 2015.

Василь Махно. Дім у Бейтінґ Голлов. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2015.

Артем Чапай. Понаїхали. – Київ: Нора-Друк, 2015.

Валерій Шевчук. Порослий кульбабами дворик (2 томи). – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015.

До короткого списку у номінації "Дитяча Книга року BBC – 2015", що відбирався з-поміж 8 видань, увійшли такі твори:

Андрій Бачинський. 140 децибелів тиші. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2015.

Оксана Лущевська. Мені не потрапити до "Книги рекордів Гіннеса". – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014.

Антон Сіяника. Івасик Телесюк. – Київ: Компанія ОСМА, 2015.

Переможці в обох номінаціях будуть оголошені у п’ятницю, 11 грудня, на церемонії нагородження, що відбудеться о 15:00 у конференц-залі готелю "Radisson Blue" за адресою: м.Київ, вулиця Братська, 17-19.

Автор-переможець у кожній номінації отримає премію 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті. Видавництва, де вийшли друком книжки переможців, отримають право використовувати логотип конкурсу "Книга року ВВС" на всіх наступних виданнях цих книжок.

Більше інформації про конкурс, а також читацькі рецензії можна знайти на сторінці bbc.ua в розділі Книга року ВВС – 2015.