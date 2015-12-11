У Книзі року ВВС та Дитячій книзі року ВВС перемогли Махно і Бачинський
ВВС Україна сьогодні оголосила переможців премії Книга року ВВС-2015, представленої в партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Книгою року ВВС-2015 стала збірка оповідань Василя Махна "Дім у Бейтінґ Голлов", а переможцем у номінації Дитяча книга року ВВС-2015 обрано книгу Андрія Бачинського "140 децибелів тиші".
Говорячи про книгу-переможця в номінації Книга року ВВС-2015, редактор Європейського Хабу Bсесвітньої служби ВВС Артем Лісс зазначив: "Прочитавши "Дім у Бейтінґ Голлов", я із задоволенням поділюся радістю, яку отримав від цього твору. Яскрава і глибока проза Василя Махна заслуговує на те, щоб якомога більше людей познайомилися з нею. Я сподіваюся, що звання переможця Книги року BBC допоможе цій книзі знайти ще більше читачів, і бажаю пану Махну творчої наснаги".
Керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж прокоментував вибір Дитячої книги року BBC-2015: "140 децибелів тиші" - це книга, у якій на читача чекає цілий вир пригод. Її головні герої - вихованці дитячого будинку для глухих дітей, а динамічний сюжет твору занурює нас у світ цих персонажів - хлопчика і дівчинки. Ми раді підтримати книгу, яка відкриває дитячий розум до сприйняття життя людей, що відрізняються від інших. Ми всі знаємо, наскільки важливим є зміцнення культурного розмаїття у призмі майбутнього".
Премії "Читач року-2015" отримали Євген Іванченко за рецензію на книгу Андрія Любки "Карбід" та Олена Нестеренко за рецензію на книгу Андрія Бачинського "140 децибелів тиші".
До журі премії Книга року ВВС-2015 входили:
- Віра Агеєва, професор, Національний університет Києво-Могилянська академія
- Ольга Герасим'юк, журналістка, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення
- Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР
- Марта Шокало, випусковий редактор ВВС Україна
- Юрій Володарський, літературний критик
Кожен з двох переможців отримає винагороду £1000 у гривневому еквіваленті. Видавці двох книг-переможців матимуть право використовувати логотипи Книги року ВВС у своїх наступних виданнях.
Більше інформації про конкурс, а також читацькі рецензії можна знайти у спецпроекті "Книга року ВВС-2015" на сайті bbc.ua.
Переможці минулих років:
- 2014 - Софія Андрухович "Фелікс Австрія" (Книга року); Катя Штанко "Дракони, вперед!" (Дитяча книга року)
- 2013 – Ярослав Мельник "Далекий простір" (Книга року); Мар’яна і Тарас Прохасько "Хто зробить сніг" (Дитяча книга року)
- 2012 - Юрій Винничук "Танго смерті" (Книга року); Леся Вороніна "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча книга року)
- 2011 - Володимир Рутківський "Cині води"
- 2010 - Сергій Жадан "Ворошиловград"
- 2009 - Іздрик "ТАКЕ"
- 2008 - Люко Дашвар "Молоко з кров’ю"
- 2007 - Володимир Діброва "Андріївський узвіз"
- 2006 - Сергій Жадан "Капітал"
- 2005 - Юрій Винничук "Весняні ігри в осінніх садах".