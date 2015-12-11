У Книзі року ВВС та Дитячій книзі року ВВС перемогли Махно і Бачинський

ВВС Україна сьогодні оголосила переможців премії Книга року ВВС-2015, представленої в партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Книгою року ВВС-2015 стала збірка оповідань Василя Махна "Дім у Бейтінґ Голлов", а переможцем у номінації Дитяча книга року ВВС-2015 обрано книгу Андрія Бачинського "140 децибелів тиші".

Говорячи про книгу-переможця в номінації Книга року ВВС-2015, редактор Європейського Хабу Bсесвітньої служби ВВС Артем Лісс зазначив: "Прочитавши "Дім у Бейтінґ Голлов", я із задоволенням поділюся радістю, яку отримав від цього твору. Яскрава і глибока проза Василя Махна заслуговує на те, щоб якомога більше людей познайомилися з нею. Я сподіваюся, що звання переможця Книги року BBC допоможе цій книзі знайти ще більше читачів, і бажаю пану Махну творчої наснаги".

Керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж прокоментував вибір Дитячої книги року BBC-2015: "140 децибелів тиші" - це книга, у якій на читача чекає цілий вир пригод. Її головні герої - вихованці дитячого будинку для глухих дітей, а динамічний сюжет твору занурює нас у світ цих персонажів - хлопчика і дівчинки. Ми раді підтримати книгу, яка відкриває дитячий розум до сприйняття життя людей, що відрізняються від інших. Ми всі знаємо, наскільки важливим є зміцнення культурного розмаїття у призмі майбутнього".

Премії "Читач року-2015" отримали Євген Іванченко за рецензію на книгу Андрія Любки "Карбід" та Олена Нестеренко за рецензію на книгу Андрія Бачинського "140 децибелів тиші".

До журі премії Книга року ВВС-2015 входили:

Віра Агеєва, професор, Національний університет Києво-Могилянська академія

Ольга Герасим'юк, журналістка, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення

Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР

Марта Шокало, випусковий редактор ВВС Україна

Юрій Володарський, літературний критик

Кожен з двох переможців отримає винагороду £1000 у гривневому еквіваленті. Видавці двох книг-переможців матимуть право використовувати логотипи Книги року ВВС у своїх наступних виданнях.

Більше інформації про конкурс, а також читацькі рецензії можна знайти у спецпроекті "Книга року ВВС-2015" на сайті bbc.ua.

Переможці минулих років: