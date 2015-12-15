Підсумки року від Google: "Новости Донецка" і "навіщо Путіну Сирія"
"Новости Донецка", "50 оттенков серого" і "Русская весна" стали найпопулярнішими запитами Google в Україні у 2015 році, про це повідомили в українському представництві пошукової системи.
У першій п'ятірці також Жанна Фріске та Кузьма Скрябін, які пішли з життя цього року.
Наступні п'ять запитів, що найбільше цікавили українців, це серіали і телешоу: "Кухня 5 сезон", "Форсаж 7", "Останній москаль", "Сила кохання Феріхи", "Холостяк 5". Останній вже п'ятий рік поспіль лідирує у категорії телешоу.
У Google зазначають, що така тенденція є традиційною для української аудиторії.
"Ми проаналізували мільйони пошукових запитів, щоб зрозуміти, які теми викликали найбільший інтерес", - зазначили у компанії.
У категорії "Персона", окрім Жанни Фріске та Кузьми Скрябіна, опинилися Олесь Бузина, Борис Нємцов, Володимир Путін, Анатолій Шарій, Анна Дурицька, російська співачка Поліна Гагаріна, телеведучий Дмитро Шепелєв і радянська модель Регіна Збарська.
"Покупкою року" у 2015 році став долар, також українців цікавили залізничні квитки, iPhone 6 і ультразвуковий відлякувач.
"З фільмів українці найбільше цікавилися екранізацією еротичного бестселера "50 відтінків сірого". Також цього року шукали "Форсаж 7", драму "Левіафан" і українсько-російський фільм "Незламна", - підсумували у Google.
Щодо запитань до пошукової системи, то у 2015-му українці намагалися дізнатися, навіщо потрібні ці системи, як завантажити з YouTube, чому не можна фотографувати сплячих і "навіщо Путіну Сирія".
Крім того, українські користувачі шукали значення таких слів, як воєнний стан, селфі і дефолт, додали у компанії.
Минулого року найпопулярнішим запитом був російський серіал "Фізрук".