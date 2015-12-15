Підсумки року від Google: "Новости Донецка" і "навіщо Путіну Сирія"

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"Новости Донецка", "50 оттенков серого" і "Русская весна" стали найпопулярнішими запитами Google в Україні у 2015 році, про це повідомили в українському представництві пошукової системи.

У першій п'ятірці також Жанна Фріске та Кузьма Скрябін, які пішли з життя цього року.

Наступні п'ять запитів, що найбільше цікавили українців, це серіали і телешоу: "Кухня 5 сезон", "Форсаж 7", "Останній москаль", "Сила кохання Феріхи", "Холостяк 5". Останній вже п'ятий рік поспіль лідирує у категорії телешоу.

У Google зазначають, що така тенденція є традиційною для української аудиторії.

Копирайт изображения epa Image caption Увага користувачів мережі була прикута до новин з Донецька

"Ми проаналізували мільйони пошукових запитів, щоб зрозуміти, які теми викликали найбільший інтерес", - зазначили у компанії.

У категорії "Персона", окрім Жанни Фріске та Кузьми Скрябіна, опинилися Олесь Бузина, Борис Нємцов, Володимир Путін, Анатолій Шарій, Анна Дурицька, російська співачка Поліна Гагаріна, телеведучий Дмитро Шепелєв і радянська модель Регіна Збарська.

"Покупкою року" у 2015 році став долар, також українців цікавили залізничні квитки, iPhone 6 і ультразвуковий відлякувач.

Копирайт изображения Slava Mavrichev Image caption Кузьма загинув на початку року

"З фільмів українці найбільше цікавилися екранізацією еротичного бестселера "50 відтінків сірого". Також цього року шукали "Форсаж 7", драму "Левіафан" і українсько-російський фільм "Незламна", - підсумували у Google.

Щодо запитань до пошукової системи, то у 2015-му українці намагалися дізнатися, навіщо потрібні ці системи, як завантажити з YouTube, чому не можна фотографувати сплячих і "навіщо Путіну Сирія".

Копирайт изображения PA Image caption Селфі для багатьох залишається загадкою

Крім того, українські користувачі шукали значення таких слів, як воєнний стан, селфі і дефолт, додали у компанії.

Минулого року найпопулярнішим запитом був російський серіал "Фізрук".