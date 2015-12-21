Фото: як святий Миколай гостей приймав

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У Садибі святого Миколая цього року - рекордна кількість відвідувачів.

Лише за одну суботу там побували близько 10 тисяч людей: дорослих та батьків.

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Садиба на Прикарпатті з'явилася у 2003 році.

Святий Миколай має власний робочий кабінет, поряд - музей новорічної іграшки, спальня, а ще – пошта, куди діти пишуть свої листи.

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Адресу на конверті достатньо вказати так - "Косів. Святому Миколаю".

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Згідно з указом президента України, садиба святого Миколаю відкрита протягом всього року, вхід до неї безкоштовний.

Копирайт изображения Julia Golov

Цьогоріч День святого Миколая довелося відзначати без снігу, але дітей розважав ляльковий театр.

Гостей також запросили на виставку речей, виготовлених дітьми.

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Лідером глядацьких симпатій став сніговик з одноразових стаканчиків.

Крім того, на території садиби "живуть" герої українських казок.

Там збудовані понад два десятки будиночків, втілені в тематиці тієї чи іншої казки. Самі герої вирізьблені з дерева. Серед них: Івасик-Телесик, Курочка-Ряба, Лисичка-Сестричка, Колобок, Ріпка.

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Цього року з'явилася велика поляна з казки "Дванадцять місяців".

У її центрі палає багаття, а навколо розставили стільці, вирізьблені з дерева. Поруч на великому вогні, просто неба, варився у чані узвар, яким пригощали усіх охочих.