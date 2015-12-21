Боротьбу з марихуаною у Австралії веде "обкурений лінивець"

Копирайт изображения stonersloth.com.au Image caption Рекламний лінивець не може впоратися із повсякденними завданнями

Спрямована на боротьбу із курінням марихуани кампанія австралійської влади зазнала критики спеціалістів і глузування в інтернеті.

Кампанія із "обкуреним лінивцем" у головній ролі фінансується урядом штату Новий Південний Вельс.

У телевізійних роликах показують лінивця, який через пристрасть до куріння марихуани не може впоратися із простими завданнями.

Копирайт изображения NSW Department of Premier and Cabinet Image caption Чи консультувалися автори роликів із самими підлітками, коли створювали цю кампанію, цікавляться експерти

Австралійський Національний центр інформування і запобігання використанню марихуани (NCPIC) розкритикував кампанію.

"(Кампанія. - Ред.) не демонструє поглядів NCPIC на те, як боротися із використанням марихуани", - йдеться у заяві організації.

NCPIC, чий логотип використовує кампанія, заявляє, що організація брала участь лише у початковій стадії проекту і не має до його розробки жодного стосунку.

Копирайт изображения stonersloth.com.au Image caption "Після трави вам буде гірше"

Користувачі соцмереж помітили цю кампанію лише нещодавно, проте вже почали над нею відверто знущатися. Починаючи із суботи, одним із найпопулярніших хештегів у австралійському сегменті Twitter став #stonersloth (#обкуренийлінивець).

Інтернет переповнений пародіями на офіційні ролики, а дехто навіть уже продає футболки із зображенням лінивця.

Копирайт изображения stonersloth.com.au Image caption Кампанію запустили ще в вересні, проте помітили її тільки зараз

Кампанія викликала здивування навіть у прем'єр-міністра Нового Південного Вельса Майка Берда, який написав у Twitter, що "ці відеоролики... дивовижні".

Копирайт изображения mikebairdMP Image caption "Мене запевнили, що жоден лінивець не постраждав під час зйомки цих роликів", - написав у Twitter прем'єр штату Нового Південного Вельса

Користувачі соцмереж пишуть, що лінивці настільки милі, що, скоріше за все, переконають підлітків у тому, що курити марихуану - це добре. Інші кажуть, що кампанія щонайменше не принесе жодних результатів.

"Я дуже не люблю цей наркотик, але я хотів би знати, чи консультувалися автори цієї реклами хоча б з одним підлітком?" - запитує у Twitter спеціаліст із питань освіти з університету Маккуорі Макс Волден.

Кампанію за участі "обкуреного лінивця" запустили в середині вересня, але соцмережі помітили її лише минулими вихідними.