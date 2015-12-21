Боротьбу з марихуаною у Австралії веде "обкурений лінивець"
Спрямована на боротьбу із курінням марихуани кампанія австралійської влади зазнала критики спеціалістів і глузування в інтернеті.
Кампанія із "обкуреним лінивцем" у головній ролі фінансується урядом штату Новий Південний Вельс.
У телевізійних роликах показують лінивця, який через пристрасть до куріння марихуани не може впоратися із простими завданнями.
Австралійський Національний центр інформування і запобігання використанню марихуани (NCPIC) розкритикував кампанію.
"(Кампанія. - Ред.) не демонструє поглядів NCPIC на те, як боротися із використанням марихуани", - йдеться у заяві організації.
NCPIC, чий логотип використовує кампанія, заявляє, що організація брала участь лише у початковій стадії проекту і не має до його розробки жодного стосунку.
Користувачі соцмереж помітили цю кампанію лише нещодавно, проте вже почали над нею відверто знущатися. Починаючи із суботи, одним із найпопулярніших хештегів у австралійському сегменті Twitter став #stonersloth (#обкуренийлінивець).
Інтернет переповнений пародіями на офіційні ролики, а дехто навіть уже продає футболки із зображенням лінивця.
Кампанія викликала здивування навіть у прем'єр-міністра Нового Південного Вельса Майка Берда, який написав у Twitter, що "ці відеоролики... дивовижні".
Користувачі соцмереж пишуть, що лінивці настільки милі, що, скоріше за все, переконають підлітків у тому, що курити марихуану - це добре. Інші кажуть, що кампанія щонайменше не принесе жодних результатів.
"Я дуже не люблю цей наркотик, але я хотів би знати, чи консультувалися автори цієї реклами хоча б з одним підлітком?" - запитує у Twitter спеціаліст із питань освіти з університету Маккуорі Макс Волден.
Кампанію за участі "обкуреного лінивця" запустили в середині вересня, але соцмережі помітили її лише минулими вихідними.