Буркіна-Фасо: загинули 23 людини з майже двох десятків країн

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Щонайменше 23 людини 18 національностей загинули в результаті нападу на розкішний готель Splendid в в місті Уагадугу, столиці Буркіна-Фасо, а також на сусідні готель та кафе.

Увечері в п'ятницю в столиці західноафриканської країни стався напад на готель Splendid, в якому живуть співробітники ООН і зупиняються туристи із західних країн.

Внаслідок операції, до якої залучили французьких спецпризначенців, вбили чотирьох нападників. Повідомляють, що двоє з них - жінки.

Нападники захопили заручників, але внаслідок нічного штурму силовиків людей вдалося звільнити.

Загалом у ході операції сил безпеки звільнили щонайменше 150 людей, заявив президент Буркіна-Фасо.

Президент Франції Франсуа Олланд назвав цей напад у колишній французькій колонії "жахливим".

Напад і штурм

Серед звільнених заручників - міністр праці та соціального захисту Буркіна-Фасо Клемент Савадого.

Напад на чотиризірковий готель Splendid стався у п'ятницю пізно ввечері.

За словами очевидців, спочатку поряд з ним вибухнули два автомобілі, а потім група озброєних людей в масках захопила будівлю, попри опір озброєної охорони.

Нападники також увірвалися в популярне серед іноземців кафе Cappuccino поруч з готелем, і, як розповів кореспонденту Agence France-Presse один з офіціантів, застрелили там кілька людей.

Копирайт изображения AFP

Штурм двома групами почався приблизно через 5 годин після нападу. У результаті зіткнення будівля загорілася.

Відповідальні за напад

Інформагентства повідомили з посиланням на аналітичний центр SITE Intelligence Group, який займається моніторингом джихадистських рухів, що відповідальність за напад на готель взяло на себе угруповання "Аль-Каїда в країнах ісламського Магрибу".

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У грудні один з його лідерів закликав до джихаду мусульман, що живуть в країнах Африки, зокрема у Буркіна-Фасо.

За місяць до цього угрупування заявило про свою причетність до нападу на готель в сусідньому Малі.

У квітні 2012 року Лондонський Королівський інститут стратегічних досліджень у своїй доповіді прогнозував активізацію "Аль-Каїди" в Африці на широкому фронті від Малі на заході, через Нігер і Нігерію, до Сомалі і Кенії на сході, та утворення альянсів угруповання з місцевими ісламістськими радикалами.

Нещодавно про злиття з "Аль-Каїдою" оголосило угруповання "Аль-Мурабітун", яке діє в Малі та Буркіна-Фасо і яке довгий час очолював одноокий алжирець Мохтар Бельмохтар, ветеран війни з радянськими військами в Афганістані.

На думку експертів SITE Intelligence Group, саме бойовики "Аль-Мурабітун" здійснили напад на готель Splendid.

Буркіна-Фасо - колишня французька колонія в західній Африці з населенням в 15,7 мільйона людей, одна з найбідніших держав світу.