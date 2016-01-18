Кількість туристів у світі зросла до рекордних 1,2 млрд

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Кількість міжнародних туристів у світі зросла на 4,4% у 2015 році і становила 1,18 мільярда людей, повідомила Всесвітня туристична організація ООН.

Зростання кількості туристів, які відправляються за кордон, на 50 млн людей перевищило показник 2014 року. Тенденція до зростання вище середнього простежується шостий рік поспіль.

Збільшення у середньому на чотири відсотки спостерігається щорічно з 2010 року і, як вважають, збережеться в цьому році.

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Показників туристичного сектору, що вражають, досягнули завдяки економічному підйому та створенню нових робочих місць у багатьох частинах світу.

Попит на туристичні поїздки залишався високим через незвично сильні коливання обмінних курсів валют, падіння цін на нафту та інші сировинні товари. Ці обставини призвели до зростання наявних доходів в країнах-імпортерах, однак послабили попит в країнах-експортерах, наголошується в повідомленні.

Лідерами зростання чисельності туристів, що виїжджають за кордон, в 2015 році стали Китай, США і Велика Британія. В якості туристичних напрямків найбільше зростання продемонстрували країни Європи, Азії та Тихоокеанського регіону

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Постійне з 2004 року збільшення витрат китайських туристів, торік обраховувалося двозначними цифрами. Туристи з США і Британії витратили, відповідно, на дев'ять і шість відсотків більше, ніж на рік раніше. Зростання надходжень з Німеччини, Італії та Австралії не перевищувало двох відсотків. Попит на туристичні послуги в Канаді та Франції залишався низьким.

Навпаки, витрати туристів з Росії і Бразилії, країн, де ще нещодавно динамічно розвивалися економіки, істотно скоротилися. Причиною цього став економічний спад в обох країнах, а також різке знецінення рубля і реала в порівнянні з іншими валютами.

Всесвітня туристична організація прогнозує позитивні тенденції і у 2016 році. Збільшення числа туристів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні складе 4-5%, в Америці також 4-5%. Європа може розраховувати на 3,5-4,5 %.

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В Африці і на Близькому сході очікується зростання від двох до п'яти відсотків, незважаючи на високий рівень невизначеності і "волатильності" в цих частинах світу.