Копирайт изображения Shackleton Foundation Image caption Генрі Ворслі залишалося пройти 46 км шляху завдовжки 1 770 км

Під час спроби наодинці перетнути Антарктиду від виснаження і зневоднення помер британський дослідник Генрі Ворслі.

Колишній офіцер британської армії у свої 55 років намагався стати першою людиною, що перетнула Антарктиду без сторонньої допомоги і без їздових собак.

Він пробув в експедиції 71 день.

Його дружина Джоанна повідомила, що Генрі Ворслі помер унаслідок "повної відмови органів".

Дружина дослідника додала, що він загинув незважаючи на всі зусилля лікарів в чилійському місті Пунта-Аренас врятувати йому життя.

Пан Ворслі вирушив у 80-денну подорож довжиною 1 770 км у листопаді, везучи з собою лише сани з їжею, наметом і обладнанням.

Мандрівник не планував звертатися за допомогою до сторонніх і не хотів користуватися їздовими собаками.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принц Вільям висловив глибокий жаль з приводу смерті дослідника

У ході своєї подорожі він планував зібрати 100 тис. фунтів (142 тис. доларів) для благодійного фонду Endeavour Fund, що допомагає пораненим і хворим ветеранам.

У жовтні в інтерв'ю ВВС він сказав, що під час подорожі схудне на близько 12,7 кг.

Тоді він сказав, що візьме з собою їжу на 80 днів, а не на заплановані 75 днів. Він зазначив, що мав намір виходити на зв'язок кожні 24 години, і команда рятувальників вирушила б на його пошуки у випадку, якщо він пропустить два сеанси зв'язку поспіль.

Герцог Кембриджський висловив сум з приводу трагічної новини про смерть Ворслі.

"Він був чоловіком, що виявив велику мужність і рішучість, і ми пишаємося своїми зв'язками з ним", - сказано в заяві герцога.

Футболіст Девід Бекхем написав у мережі Instagram, що йому "поталанило бути знайомим із Генрі", який багато років присвятив службі своїй країні.

Група ReMark Group, яка надавала підтримку експедиції Генрі Ворслі, повідомила, що йому залишалося подолати 30 миль, або 46 км.

Копирайт изображения Nobles Gate Films Image caption Генрі Ворслі вирушив у небезпечну подорож, щоб зібрати гроші на лікування поранених британських солдат

Фонд опіки над ветеранами збройних сил - Endeavour Fund - у заяві повідомив, що перебуває в розпачі від новини про смерть Генрі Ворслі.

Він зібрав для фонду £100 000.

В жовтні на запитання, чи не є божевіллям його задум наодинці перетнути Антарктиду, Генрі Ворслі казав: "Немає нічого незвичайного в тому, щоби ковзати однією лижею після іншої. Мене підганятиме потреба зібрати кошти для поранених солдат".