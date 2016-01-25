В Австралії "доїтимуть" смертоносного павука

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В Австралії впіймали 10-сантиметрового воронкового павука, який вважається одним з найбільш отруйних у світі.

Павука, якого назвали "Великий хлопчик", передали до Австралійського парку рептилій, де з них висмоктують отруту, аби зробити протиотруту.

Це найбільший такий павук в цій програмі.

Керівник програми парку Біллі Коллетт сказав, що він не знає про подібних павуків більшого розміру.

"Може, є в музеї, але це найбільший, якого ми маємо у нашій програмі", - сказав пан Коллетт.

За його словами, "добрий самаритянин" передав павука до місцевої лікарні, яка працює як місце збору для програми Парку рептилій.

"Великий хлопчик" є чоловічою особиною сіднейського воронкового павука, який є найсмертоноснішим в Австралії та одним із найбільш отруйних у світі.

Середній розмір цих тварин 6-7 см.

"Великого хлопчика" спіймали в чагарниках в Ньюкаслі, що у Новому Південному Уельсі.

Австралійський парк рептилій заохочує громадськість ловити та відправляти їм павуків, аби їх можна було використати для виготовлення протиотрути.

Спочатку повідомлялось, що спійманий павук розміром 7,5 см. Але це сталось через неправильне вимірювання - тварину поміряли, коли його ніжки не були повністю випрямлені, сказав представник парку.

"Великий хлопчик" тепер один із 500 воронкових павуків, з яких отримують отруту в Парку рептилій.

Як створюють протиотруту

Із павуків за допомогою піпетки висмоктують отруту. Це роблять один раз на тиждень, аби не виснажити павуків.

Щоб зробити протиотруту, парку потрібно щороку брати отруту з 200-300 павуків. Потрібно зібрати отруту три тисячі разів.

Отруту відправляють до лабораторії, де її зростаючими дозами дають кроликам. У крові тварин поступово виробляються антитіла, які використовують для сироватки.

Воронкові павуки, яких так назвали через їхню специфічну павутину, живуть в вологих місцях - під колодами, в чагарнику, в гнилих частинах дерева.

Інколи вони можуть впасти в басейн, де під водою водою можуть жити до 30 годин.

Отрута цих павуків може призвести до зупинки серця, вплинути на нервову та травну системи, а також призвести до проблем з диханням.