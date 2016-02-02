В Америці шукають житло для хворого собаки

У США спроба знайти притулок для собаки з хворим хребтом набула шаленої популярності в медіа.

Квазімодо - один з 13 собак у світі, які мають синдром короткої спини, що виникає через сильне стиснення хребців.

У грудні цю бродячу німецьку вівчарку підібрали в штаті Кентуккі.

Нині пес живе в Міннесоті, де місцеві доброчинці намагаються знайти йому постійний притулок.

Копирайт изображения Quasimodo The Great Image caption Квазімодо з Сарою Андерсон із Secondhand Hounds

Працівники центру Secondhand Hounds кажуть, що в понеділок Квазімодо зробили операцію на хвості, шиї і геніталіях, а також кастрували.

В організації, яка доглядає його, розповідають, що собака може ходити й бігати і не відчуває болю через нестачу хребців.

У службі з контролю за тваринами в Кентуккі, кажуть, що він провів на вулиці посеред зими п'ять днів, перш ніж його підібрали.

На шиї в собаки була відкрита рана: ймовірно, від тугого ошийника.

Сара Андерсон із Secondhand Hounds розповіла ABC News, що нині з Квазімодо все гаразд.

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"Він просто трохи інший, ніж "нормальні" собаки", - каже вона.

"Я просто хочу звернути увагу на тварин з особливими потребами. Те, що вони не є "нормальними", ще не означає, що вони не є особливими, що вони не варті цих зусиль", - додала вона.

Квазімодо підберуть нове житло, коли він повністю оговтається після операцій.