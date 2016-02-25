Італія: сенат підтримав легалізацію одностатевих союзів

Копирайт изображения AP Image caption Депутати радіють проголосованому проекту

Італійський сенат схвалив законопроект, який передбачає легалізацію цивільних союзів одностатевих та гетеросексуальних пар.

За нього проголосували 173 сенатори, проти - 71. Законопроект ще має схвалити нижня палата парламенту.

Прем'єр країни Маттео Ренці назвав голосування "історичним".

Якщо проект приймуть, у одностатевих пар з'являться право розподілу майна і право спадкування.

Водночас із документа виключили норму про право одностатевих пар усиновлювати дітей. Через це італійська ЛГБТ-спільнота назвала проект "зрадницьким".

У кінці січня в зв'язку з очікуваним прийняттям законопроекту в Італії пройшли масштабні акції протесту як представників ЛГБТ-спільноти, так і противників легалізації одностатевих союзів.

Копирайт изображения AFP Image caption Багато людей протестували проти законопроекту

Італія залишається єдиною із великих європейських країн, де досі не дозволені одностатеві цивільні союзи або гей-шлюб.

Місцеве законодавство дозволяє гей-союзи у деяких муніципалітетах, але на національному рівні вони заборонені.

Минулого року Європейський суд з прав людини постановив, що відсутність в Італії норм про одностатеві союзи або шлюби є порушенням прав людини.