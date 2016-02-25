Італія: сенат підтримав легалізацію одностатевих союзів
Італійський сенат схвалив законопроект, який передбачає легалізацію цивільних союзів одностатевих та гетеросексуальних пар.
За нього проголосували 173 сенатори, проти - 71. Законопроект ще має схвалити нижня палата парламенту.
Прем'єр країни Маттео Ренці назвав голосування "історичним".
Якщо проект приймуть, у одностатевих пар з'являться право розподілу майна і право спадкування.
Водночас із документа виключили норму про право одностатевих пар усиновлювати дітей. Через це італійська ЛГБТ-спільнота назвала проект "зрадницьким".
У кінці січня в зв'язку з очікуваним прийняттям законопроекту в Італії пройшли масштабні акції протесту як представників ЛГБТ-спільноти, так і противників легалізації одностатевих союзів.
Італія залишається єдиною із великих європейських країн, де досі не дозволені одностатеві цивільні союзи або гей-шлюб.
Місцеве законодавство дозволяє гей-союзи у деяких муніципалітетах, але на національному рівні вони заборонені.
Минулого року Європейський суд з прав людини постановив, що відсутність в Італії норм про одностатеві союзи або шлюби є порушенням прав людини.