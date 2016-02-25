Обвал у центрі Києва: з-під завалів врятували чотирьох

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З під завалів будинку у центрі Києва врятували вже чотирьох людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Аварія за адресою Богдана Хмельницького, 12, сталася близько 16 години дня, кажуть у ДСНС.

У відселеному п’ятиповерховому будинку під час розбирання внутрішньої стіни обвалилися перекриття з п’ятого по перший поверх.

Як розповіла Оксана Зинов'єва, прес-секретар мера Віталія Кличка, будинок був аварійним, люди в ньому не жили, але працювали будівельники.

Один із них зміг вибратися з будинку самостійно, сказала речниця BBC Україна.

Раніше у ДСНС повідомляли, що загалом під завалами могли перебувати 6 людей.

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У ДСНС кажуть, що на місці події працюють 21 одиниця техніки та 120 людей.

При пошукових роботах використовують тепловізор та собак кінологічної служби, проводять хвилини тиші.

На місце події прибув мер міста Віталій Кличко.

Згодом він заявив, що роботи в будинку відбувалися з порушенням техніки безпеки і "без будь-яких дозвільних документів".

"Аварійний будинок на вулиці Богдана Хмельницького перебуває у приватних руках. Зараз ми з’ясовуємо, хто саме проводив у ньому роботи", – сказав мер.

Будинок охороняє Національна поліція.

Дорожній рух на Хмельницького від вулиці Пушкінської до вулиці Володимирської тимчасово обмежили. Навколо аварійної будівлі виставлено очеплення, повідомляє сайт КМДА.

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У КМДА просять водіїв обрати інші маршрути руху.