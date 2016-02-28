Кореспондент ВВС: як я потрапив у заголовки новин в Новосибірську

Під час нещодавньої поїздки до Сибіру кореспондент ВВС в Москві Стів Розенберг зіткнувся із дивною ситуацією: його буквально переслідувала місцева знімальна група. Пізніше він дізнався, що його показали по місцевому телебаченню, де розкритикували за те, що знімав далеко не ідилічне життя в Росії.

Після повернення до Москви кореспондент ВВС вирішив поділитися тим, як став зіркою місцевих новин.

Над річкою Об сходить сонце, і приміські поїзди, що мчать залізничним мостом, зникають у хмарах туману, ніби поїзди-привиди сибірського світанку. Крізь рожево-помаранчеві хмари прориваються золоті сонячні промені, і Об тоне у їхньому світлі. Морозно. Вітер, що дме із замерзлої ріки, пробирає до кісток. Що може бути холоднішим від сибірської зими? Я скажу вам: холодний як крига прийом, який ми отримали у Новосибірську.

Ми ходимо містом, знімаємо репортаж про російську економіку. Аж раптом я чую поруч себе голос: "Я з новосибірського телебачення. Ви з ВВС?"

Не те, щоб я був дуже здивувався тому, як холодно сибірське телебачення висвітило наш візит. Але мені стало цікаво, наскільки ефективні такі меседжі в Росії?

Нас наздогнав кореспондент місцевого прокремлівського телеканалу, і його оператор вже мене знімає.

"Журналістська спільнота Новосибірська хоче знати, для чого ви тут? Що за фільм ви знімаєте?" - розпитує він. Він поспішає проінформувати мене, що нещодавній випуск програми BBC "Панорама" про корупцію у Кремлі був "брехнею і провокацією".

"Ви знімаєте тут такий же фільм?" - гавкає він на мене.

Я розповідаю журналісту, якого звуть Олександр, що ми знімаємо репортаж про життя за межами Москви. "Це проблема?" - питаю я.

"Так, проблема, - відповідає він, - судячи з інших програм, які робить ВВС".

Увечері того ж дня я вмикаю у готелі телевізор, аби подивитися, що ж за програми знімає сибірське телебачення? Судячи з вечірнього випуску новин, вигадані. Заголовок новини - "ВВС в Новосибірську". Проте сама новина - радше казка, ніж дійсність. Ведучий представляє нас - помилково - як ту ж команду ВВС, яка знімала випуск "Панорами" про Кремль.

"Тепер вони отримали нове завдання прямісінько із штаб-квартири ВВС!" - виголошує репортер так, ніби читає якийсь шпигунський трилер. Ще він розповідає, що ми знімали речі, які ми, насправді, не знімали. А в кінці ведучий додає: "Вмикайте нас завтра, щоб дізнатися, про що насправді журналісти ВВС робили репортаж".

Image caption Олександр (зліва) говорить зі Стівом Розенбергом

Наступного ранку ми їдемо до бізнес-центру, аби взяти інтерв'ю в керівника місцевої інтернет-компанії про рецесію в Росії. І хто ж з'являється туди без запрошення? Так, це знову Олександр зі своїм оператором і своїми запитаннями.

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"Я хочу знати, що за репортаж про Росію ви знімаєте?" - питає він.

Тепер уже ясно, що за нами стежать. Я кажу Олександру, що це дуже дивно, що він нас переслідує.

"Я не переслідую вас, - відповідає він. - Мені просто подзвонили і сказали, що ви тут".

Я кажу Олександру, що не думаю, що дуже чемно вриватися у чийсь приватний офіс.

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"Але ж ми робимо ту ж роботу, - пояснює він мені. - Ви знімаєте репортаж про Росію - і я теж".

Ми переходимо до теми російської економічної кризи. "Так, але у всіх зараз проблеми з економікою, чи не так? - каже Олександр. - У Британії, в Америки..."

"Так, - відповідаю я, - але російська економіка значно більше від британської залежить від енергетичного експорту, тож коли світові ціни на нафту падають, це важко вдаряє по Росії".

Того вечора я знову сів дивитися місцеві новини. І знову ми були там. Що й не дивно, частина розмови - про переслідування, вривання в офіс і залежність Росії від нафти - до цього репортажу не потрапила. Натомість, у своєму сюжеті Олександр саркастично виголошує: "ВВС знає як показати "красиву сторону" Росії", - звинувачуючи нас у зйомці "ринків, зупинок і приватних будинків".

"Може, у нашому місті є трохи бруду, - каже він, - але й на Заході є трохи бруду".

І у чудернацькій спробі довести цю свою думку, він показує фотографії напівзруйнованих будинків ессекського приморського містечка Джейвіка - офіційно найбіднішої місцини Англії. "ВВС б ніколи такого не показала", - заявляє він.

Не те, щоб я був дуже здивувався тому, як холодно сибірське телебачення висвітило наш візит. Після того, як відносини Росії й Заходу зіпсувалися, кількість антизахідних сюжетів на прокремлівських телеканалах зросла. Російська влада і собі теж часто скаржиться, що бачить зростання антиросійської риторики в західних ЗМІ.

Та мені стало цікаво, наскільки ефективні такі меседжі в Росії? Наступного дня на площі Леніна я брав інтерв'ю у кількох пенсіонерів, які протестували проти економічної політики уряду. "Заждіть, я бачила вас учора по телевізору. Ви той самий британський журналіст, чи не так? Ви поганий!" - раптом каже мені одна жінка.

"Ви вірите в усе, що бачите на прокремлівських каналах? - запитую я. - Ви вийшли на вулицю, аби критикувати свою владу. Чому ви настільки готові вірити у те, що ВВС - погані?"

"Ну, ми можемо критикувати свою владу, - відповідає вона, - але якщо ми поскаржимося на нашу владу вам, це ж буде непатріотично".