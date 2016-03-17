Узбек з "Айдару": воював не за гроші

Копирайт изображения Savkat Muhammad Image caption Узбек Шавкат Мухаммад після Майдану воював на Луганщині у складі розвідпідрозділу "Айдару"

Наприкінці 2015 року Україна дозволила іноземцям служити за контрактом у Збройних силах та підрозділах Нацгвардії.

Скільки іноземців воювали та воюють на Донбасі на боці України невідомо. Багато з них перебувають в країні нелегально, а отже і оформлюватися бійцями АТО можливості не мають. Крім того, переважна більшість з них на початку конфлікту приєднувалося до добровольчих формувань ("Айдар", "Азов", "Донбас" "Добровольчий український корпус Правого сектору", "Батальйон Джохара Дудаєва"), де до якогось моменту отримати офіційний статус було проблематично і для українців.

Тим не менше, є дані про те, що на Сході України у підрозділах АТО служили або служать десятки іноземців з Росії, Білорусі, Грузії та інших кавказьких та центральноазійських республік. У травні минулого року лідер кримських татар Мустафа Джемілєв заявив, що йому відомо про велику групу узбеків, які готові підтримати українські сили зі зброєю в руках.

Подібні заяви, як і новели українського законодавства щодо іноземців у підрозділах АТО, не лишаються непоміченими на батьківщинах "легіонерів". Посольство Узбекистану в Україні, наприклад, у січні опублікувало заяву, в якій попередило своїх громадян про те, що, попри всі українські дозволи, вдома їхня участь в бойових діях на Донбасі все одно буде розглядатися по кримінальній статті "найманство". А пізніше з'явилися повідомлення, що за такі дії узбеків можуть навіть позбавити громадянства.

В узбецькому посольстві розповіли ВВС Україна, що жодних списків узбеків, які воюють на Донбасі на тій чи іншій стороні, у них немає. Однак оскільки "Україна створила можливості для того, щоб іноземці могли служити у її Збройних силах", вирішили застерегти своїх громадян від подібних кроків.

"Посольство Республіки Узбекистан в Україні попереджає, що будь-які подібні сигнали піддаються ретельній перевірці правоохоронних і спеціальних державних органів Узбекистану, кримінального переслідування зазнаватимуть всі без винятку особи, щодо яких є об'єктивна інформація про запланований або вчинений злочин за вищевказаними статтями Кримінального кодексу Республіки Узбекистан", - говориться в заяві.

ВВС Україна поспілкувалися з Шавкатом Мухаммадом - узбеком, який спочатку підтримав Євромайдан, а потім пішов воювати на Донбас у складі батальйону "Айдар". В інтерв'ю він розповів про те, як потрапив на східний фронт та як складаються його стосунки з посольством Узбекистану.

Довго не брали на фронт

Копирайт изображения Shavkat Muhammad Image caption Шавкат Мухаммад рік прослужив з "айдарівцями", після чого змушений був залишити підрозділ

ВВС Україна: Розкажіть, як ви потрапили в Україну?

Шавкат Мухаммад: В Україну приїхав у 2012 році. Був будівельником, займався внутрішнім ремонтом. Потім почався Майдан і я сюди прийшов. А після Майдану почалася війна. Багато хто прямо з Майдану пішов на фронт і я також поїхав.

Мене довго, три-чотири місяці, не хотіли брати в батальйон. Скрізь відмовляли, казали, що іноземцям поки не можна.

Все-таки потім записався. На Майдані був намет "вікінгів" ("Вікінги" - добровольчий спецкорпус розвідників, який діяв при "Айдарі". - Ред.), через них потрапив у батальйон "Айдар". 7 вересня 2014 року вже був у батальйоні.

ВВС Україна: Ви брали участь у бойових діях?

Ш.М.: Так. Спочатку був у Половинкиному, це 70-75 км від передової. А через десять днів потрапив на передову, за півтора-два кілометри від лінії фронту.

ВВС Україна: Чому підтримали Майдан та вирішили піти воювати?

Ш.М.: Те, що я тут побачив і проти чого виступив, дуже схоже на ситуацію в Узбекистані. Там також законів не дотримуються, правоохоронні органи і суди дуже корумповані. Проти таких пострадянських режимів я і виявив свій протест.

ВВС Україна: В Україну приїхали лише по роботі?

Ш.М.: Так.

ВВС Україна: В Узбекистані залишилися родичі? З ними спілкуєтеся?

Ш.М.: Так, всі рідні там. Телефоном та через інтернет спілкуємося.

ВВС Україна: Як вони ставляться до вашої діяльності в Україні?

Ш.М.: Вони до цього часу не знають, що я в Україні. До України я рік жив у Казахстані, де одружився. Тож вони думають, що я там.

ВВС Україна: Не боїтеся, що вони зараз дізнаються?

Ш.М.: Я зараз багато виступаю у ЗМІ. Може наші міліціонери їм і розповіли...

Просили прибрати прапор Узбекистану

Копирайт изображения Shavkat Muhammad Image caption На Майдані Шавкат вивісив прапор Узбекистану. На барикадах познайомився з Сергієм Нігояном

ВВС Україна: Узбецькі правоохоронці якось на вас виходили?

Ш.М.: Ні. Лише від узбецького посольства хтось приходив і мене шукав на Майдані, коли мене там не було. Вони залишили свої контакти, хотіли зустрітися, поговорити. Але я їм навіть не дзвонив.

ВВС Україна: Чому?

Ш.М.: Це даремні розмови. Були моменти, що кілька разів з Майдану крали узбецький прапор. Вони б мене також почали умовляти прибрати прапор з Майдану і не брати участі у протестах.

ВВС Україна: Тобто з офіційними представниками Узбекистану ви не підтримуєте жодних стосунків?

Ш.М.: Ні.

ВВС Україна: Який статус у вас зараз в Україні?

Ш.М.: Поки що я нелегал. Вже півтора роки, від початку бойових дій...

ВВС Україна: Ви зараз подаєте документи на громадянство?

Я доброволець. Ні копійки від України я не отримав

Ш.М.: На громадянство не вийде. Я буду пробувати інший варіант.

ВВС Україна: Як ставитеся до заяви посольства Узбекистану про участь в бойових діях?

Ш.М.: Посольство Узбекистану відкритим текстом пише про найманство. Кажуть, що їм без різниці, навіть якщо елемента найманства немає, ми все одно каратимемо.

Треба досліджувати кожну ситуацію. Наприклад, я доброволець. Ні копійки від України я не отримав. І це ж не тільки іноземців стосується, але й українців. У перші-другий хвилях основний кістяк складали добровольці. Гроші ніхто з них не отримував, ніяких пільг не було.

З іншого боку, мені добре відома ситуація в Узбекистані. Там ніхто не буде намагатися встановити справедливість. Просто "шиють" звинувачення і закривають.

ВВС Україна: До Узбекистану ви не плануєте поки що повертатися?

Ш.М.: Ні. Під час Майдану я знав, що матиму проблеми у випадку повернення на батьківщину. А тим більше зараз. Так що поки не можна.

ВВС Україна: Це через цю ситуацію з нібито найманством чи через політичний режим в Узбекистані?

Ш.М.: Через режим. Я багато виступаю і є противником нинішнього режиму в Узбекистані. А правоохоронні органи все одно моніторять інтернет.

Хотів би повернутися в "Айдар"

Копирайт изображения Shavkat Muhammad Image caption Товариші жартома називають Шавката "узбекобандерівцем". Позивний у нього - "Шава"

ВВС Україна: Чи знаєте ви ще узбеків, які воюють на боці України?

Ш.М.: Саме узбеків за національністю - лише одного хлопця особисто знаю. Але тут є вихідці з Узбекистану - росіяни, українці, навіть корейці, - які залишаються узбецькими громадянами. В батальйоні "Айдар" таких десь п'ять-шість людей. Знаю, що є ще в "Азові", у "Правому секторі".

ВВС Україна: У посольстві Узбекистану кажуть, що на їхню заяву також вплинули і слова лідера кримських татар Мустафи Джемілєва про те, що багато узбеків готові воювати на Донбасі на боці України. Мова нібито йде про кілька сотень. Ви щось про це чули?

Ш.М.: Я чув таку заяву. Тим більше, що створюється кримський батальйон. З іншого джерела я дізнався, що узбеки готові приїхати. Як і ті, що перебувають в Україні, хочуть взяти зброю до рук.

"Айдарівці", які до мене служили, якось розповіли, що вони взяли в полон двох узбеків. Дізналися, що вони артилеристи, й на місці їх "залишили". Тобто вбили. Не було можливості їх забрати.

ВВС Україна: Хочуть приїхати з Узбекистану?

Ш.М.: З Узбекистану також. Мені пишуть, питають, як можна приїхати і підтримати. Я кажу - якщо є такі плани, то приїжджай і знайдеш офіси батальйонів, їх в Києві багато.

Це пишуть як з Узбекистану, так і ті узбеки, які перебувають за кордоном - хто в Росії працює, хто в Казахстані.

ВВС Україна: Можливо, це найманці?

Ш.М.: Це не найманці. Вони чітко знають, я це постійно кажу, - добровольцям ніхто гроші не платитиме. Їхня мета не гроші, щоб приїхати і якісь нещасні п'ять-шість тисяч гривень заробити.

ВВС Україна: Чи знаєте узбеків, які воюються по іншу сторону, на боці сепаратистів?

Ш.М.: Я лише в інтернеті читав. Також "айдарівці", які до мене служили, якось розповіли, що вони взяли в полон двох узбеків. Дізналися, що вони артилеристи, й на місці їх "залишили". Тобто вбили. Не було можливості їх забрати.

Image caption Наразі Шавкат Мухаммад готує документи для українських інстанцій

ВВС Україна: Які у вас зараз плани? Ви ще служите?

Ш.М.: Ні. Я відслужив рівно рік. Минулого року на День незалежності України приїхали з хлопцями на Майдан, комбат (Перший комбат "Айдару" Сергій Мельничук. - Ред.) сказав, що в "Айдарі" всі складають присягу, офіційно оформлюються. А хто не оформлений, того не пускають. Мені також сказали - оформлюй документи, будемо раді тебе побачити.

ВВС Україна: А чим зараз займаєтеся?

Ш.М.: Працюю. Є інтерес по кухні. Іноді бувають будівельні роботи, але невеликі обсяги. Є труднощі - все-таки війна, економічна ситуація не дуже гарна (Вже після інтерв'ю Шавкат повідомив, що працює у львівській волонтерській організації, яка допомагає бійцям "Айдару". - Ред.).

ВВС Україна: Якщо отримаєте легальний статус, чи плануєте повернутися на службу?

Ш.М.: Можливо. Я хотів би саме в батальйон "Айдар" повернутися. Там у мене знайомі.