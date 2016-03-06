У Китаї у ліфті виявили тіло жінки через місяць після того, як він зламався

У Китаї виявили тіло жінки у ліфті через місяць після того, як він був зупинений для ремонту.

Припускають, що ліфт неправильно вимкнули ремонтники ще 30 січня. Тіло жінки було знайдене, коли інші робітники прийшли ремонтувати ліфт 1 березня.

Трагедія сталася в одному із житлових будинків в центральній частині міста Сіань, йдеться у повідомленні регіонального уряду. Сіань є одним із найвизначніших культурних та історичних центрів Китаю.

Поліція розглядає смерть як вбивство з необережності. Кілька людей у цій справі заарештовані.

Вважається, що загиблій - 43 роки, вона жила у тому ж будинку. Сусіди розповідають, що рідні нечасто відвідували жінку.

Свідки кажуть, що викликали ремонтників і що ніби-то чули, як з ліфта кликали на допомогу. Однак, ідеться у звіті місцевого уряду, ліфт не перевірили належним чином.