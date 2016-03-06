Ірак: вибух вантажівки забрав десятки життів

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Щонайменше 47 людей загинули через вибух бензовоза на контрольно-пропускному пункті біля міста Хілла в Іраку.

Про це повідомила влада країни.

Місто Хілла розташоване на південь від Багдада.

39 загиблих були цивільними, решта - поліцейські. Десятки людей поранені.

Передають, що вибух прогримів зранку за місцевим часом, коли на пункті пропуску зібралися десятки авто.

Так звана Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад.

Впродовж останнього місяця в Іраку побільшало нападів, у тому числі смертників, через які загинули більше 100 людей.

Для КПП поблизу Хілли це також не перший напад - внаслідок вибуху у березні 2014 року там загинули 50 людей, понад 150 були поранені.