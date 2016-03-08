Британський музей б'є рекорд відвідуваності

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За підсумками 2015 року Британська музей у дев'ятий раз поспіль очолив список найпривабливіших туристичних об'єктів Великобританії.

Згідно зі статистикою, в цьому році вся верхня десятка найпопулярніших місць для відвідування міститься в Лондоні.

Відвідуваність основних визначних пам'яток в цілому по країні виросла в 2015 році на 3,2%, при цьому в Шотландії зростання склало майже 5,5%.

У Шотландії найпопулярнішою пам'яткою став Единбурзький замок, який уперше за п'ять років обігнав за показником відвідуваності Національний музей Шотландії.

Загалом у 2015 році визначні пам'ятки Лондона відвідали понад 65 млн осіб.

Копирайт изображения Crystal Bridges MuseumGeorgia OKeeffe Museum Image caption Полотно Джорджії О'Кіф "Дурман" є найдорожчою картиною, намальованою жінкою

Британський музей відвідали 6,82 млн людей у порівнянні з 6,7 млн відвідувачів роком раніше.

На другому місці за популярністю - Національна галерея, яку відвідали 5,9 млн людей, що на 8% менше, ніж у 2014 році.

Замикає трійку лідерів Музей природознавства з 5,3 млн відвідувачів.

Комплекс "Саут-Банк центру" і галерея Тейт Модерн минулому році пережили суттєве зниження відвідуваності - на 18% і 19% відповідно.

Тейт Модерн відвідали 4,7 млн людей, і це найнижчі показники за останні 10 років. Влітку нинішнього року в музеї планується проведення виставки робіт знаменитої американської художниці Джорджії О'Кіф, що, як очікується, може істотно підвищити число відвідувань галереї.

"Тейт Модерн як і раніше залишається найпопулярнішою в світі галереєю модерністського і сучасного мистецтва, - сказала прес-секретар галереї. - Ми щороку залучаємо від 4,5 до 5 млн відвідувачів. Наш власний рекорд був поставлений в 2014 році, коли у нас було 5,8 млн відвідувань, частково завдяки успіху виставки Анрі Матісса The Cut-Outs".

Число відвідувачів тимчасових виставок також було враховано. Так, наприклад, арт-центр Сомерсет-Хаус у Лондоні показав найбільше зростання числа відвідувачів серед десятки лідерів списку пам'яток.

Сомерсет-Хаус посідає восьме місце за популярністю з 3,2 млн відвідувань; за минулий рік кількість гостей цього мистецького центру зросла майже на третину.

Королівська Академія мистецтв завдячує збільшення числа своїх гостей на 33% популярності літніх виставок, а також експозиції відомого китайського художника і архітектора Ай Вейвея.

Копирайт изображения Getty Image caption Ай Вейвей стоїть поруч зі своєю скульптурою "Дерево"

Відчутне зростання відвідуваності в 2015 році побачив і Музей Вікторії і Альберта. І це не дивно, адже в ньому пройшла найпопулярніша за всю історію музею виставка робіт популярного британського модельєра Олександра Макквіна "Дика краса".

Виставка портретів Одрі Гепберн також спонукала величезну кількість людей відвідати Національну портретну галерею.

Бернард Донаг'ю, директор Асоціації провідних туристичних визначних пам'яток каже, що минулий рік був рекордним за кількістю відвідувачів з-за кордону і самої Великобританії.

"Загальна кількість відвідувачів Музею Вікторії і Альберта, Музею природознавства і Музею науки більша, ніж число відвідувачів Венеції", - сказав він.

"Загальна кількість візитів у Британський музей і в Національну галерею перевищила число відвідувань Барселони, - додав Донаг'ю. - А крім того, більше людей відвідали Саут-Банк центр, Тейт Модерн і Тейт Британія, ніж Гонконг".

За межами Лондона найпопулярнішою безкоштовною для відвідувачів пам'яткою стала міська бібліотека Бірмінгема. Вона посіла 11-е місце з 1,8 млн відвідувачів.

А найбільш відвідуваною не лондонською пам'яткою, для відвідування якої потрібно купити квиток, став Честерський зоопарк. Його відвідали 1,7 млн гостей. Зростанням кількості відвідувачів на 18% зоопарк зобов'язаний проекту "Еволюція островів", що відкрився в тому зоопарку.

На його території було створено шість островів, пов'язаних між собою мостами. Кожен із них відтворює флору і фауну шести тропічних островів у Південно-Східній Азії.

Національний Музей Шотландії став найвідвідуванішим музеєм за межами Лондона. Число його відвідувачів у 2015 році склало 1,6 млн чоловік.

У другому будинку Шотландської Національної галереї сучасного мистецтва проходила виставка "Дивовижний світ Ешера", завдяки якій відвідуваність галереї зросла на 35%.

У першому будинку тієї ж самої Шотландської Національної галереї сучасного мистецтва проходила ще більш популярна виставка "Кімнати художників: Рой Ліхтенштейн". Завдяки ній відвідуваність галереї зросла майже наполовину.

Загальна кількість відвідувачів: