Директор центру ЗНО: такого, що списав у сусіда, не буде

Image caption Карандій: втручання у систему було

На початку березня в Україні завершилася реєстрація для участі у зовнішньому незалежному тестуванні.

Після того, як в минулому році Генпрокуратура заявила про сто випадків втручання у систему ЗНО, а директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук подав у відставку, до кампанії ЗНО-2016 залишалося багато питань.

Про те, чи захищена система ЗНО зараз, про можливі витоки інформації і про те, як писатимуть тести учні з Донбасу, ВВС Україна поговорила з наступником пана Лікарчука, директором УЦОЯО Вадимом Карандієм.

"Деякі речі не відповідали стандартам безпеки"

ВВС Україна: Ви розповідали, що після того, як слідчі вилучили сервери центру, вам повернули все, окрім банку тестових завдань. Чим закінчився той, як ви казали, "детектив" з серверами?

Вадим Карандій: Інформацію нам вже повернули. Самі технічні засоби ще у розпорядженні слідства. Базу даних тестів вже повністю відновили, нею вже користуються. Ми певний час не могли її знайти, але зараз вже все добре.

ВВС Україна: Вам відомо про результати слідства щодо співробітників УЦОЯО?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Основна сесія ЗНО-2016 почнеться 5 травня з тесту з української мови та літератури

В.К.: Ні. Справа ще продовжується. Слідство часто робить запити. Ми співпрацюємо з ними.

ВВС Україна: Попередню систему безпеки ви називали ЗНО вразливою і говорили про залучання нових кадрів.

В.К.: Зараз більшість заходів реалізують сторонні виконавці. Вони працюють за окремими угодами. До цього це повністю робив персонал українського центру.

Ми перекладаємо тест навіть для однієї дитини Вадим Карандій

Взагалі, коли організовується робота таких систем, то є певне структурування – розробка, експлуатація програмних засобів, є система адміністрування безпеки. Деякі речі не відповідали встановленим стандартам безпеки.

ВВС Україна: А зараз як?

В.К.: Цю роботу налагоджують відповідно до вимог безпеки.

ВВС Україна: І подібного втручання, про яке заявляли у ГПУ вже бути не може бути? Минулого року йшлося про 100 випадків підтасування результатів ЗНО.

В.К.: Є розроблені технічні завдання на відповідні системи захисту інформації. У тому обсязі, який потрібен на початку роботи, вони реалізовані. До моменту, коли буде обробка остаточних результатів ЗНО, сподіваємось, що система буде атестована відповідними службами України.

Мова йде про те, щоб можна було відслідковувати, якщо було втручання, то хто і коли це зробив Вадим Карандій

Йдеться про те, щоб можна було відслідковувати - якщо було втручання, то хто і коли це зробив. Система фіксуватиме, якщо хтось працює в неналежний спосіб. Якщо хтось захоче увійти в базу поза програмним забезпеченням, він цього зробити не зможе. Змінено систему шифрування і вже інформацію в базі без спеціального програмного забезпечення побачити неможливо. А програмне забезпечення має протокол – хто що і як в цій системі робить.

ВВС Україна: Про ці випадки втручання у систему, чи були якісь наслідки? Сертифікати анульовувалися?

В.К.: Це є питання слідства і будь-які рішення будуть прийматися на підставі результатів. Результатів слідства ще немає.

ВВС Україна: Соціологічні опитування показують, що в минулому році підтримка ЗНО становила 59%, у цьому році 52%. Як ви вважаєте, це пов’язано з відкриттям кримінальних проваджень проти співробітників УЦОЯО і втручанням у систему?

В.К.: Абсолютно. Але якщо взяти всі позитивні варіанти відповідей, де звучить слово "підтримка", то там показник не мінявся. Просто всередині відтінки "підтримую" дещо змінилися. Ймовірно, це пов’язано з подіями минулого року. Але в чому особливість минулого року…

ВВС Україна: У чому?

В.К.: Дія була. Втручання у систему було. Це я вже говорив, бачачи зсередини факти, ті, які ми в процесі слідства розглядали. Їх спростувати проблематично. Але хто це робив, в який спосіб, це має визначити слідство. Там є різниця між фактично написаною роботою і інформацією, яка є в базі. Але кількість цих робіт незначна.

"Частину тестів перевіряють вручну, частину автоматично"

ВВС Україна: Як створювалися тестові завдання на ЗНО-2016, це повністю нові тести? Яка кількість людей до цього залучена і знає, якими вони будуть, хто має доступ?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вадим Карандій: Державна підсумкова атестація у формі ЗНО на сьогодні є обов’язковою

В.К.: Ця інформація частково є закритою. Тести створює велика кількість людей - працівники центру, вчителі, представники наукових установ. Вони, як розробляють тестові завдання, так і рецензують їх, дають висновки. Це все акумулюється у банку тестових завдань.

Далі вужча і дуже контрольована група робить фінальний варіант. Остаточний варіант бачить всього декілька осіб. Але варіантів готується декілька. Остаточний варіант, який буде йти в роботу, визначається фактично наосліп.

Він пройшов всі експертизи, але який з варіантів буде, визначається в останній момент. А всередині цього варіанту існують псевдоваріанти. Коли відповідний набір тестів ЗНО потрапляє в аудиторію, на кожне робоче місце потрапляє видозмінений варіант. Основа завдання та сама, але деяка відмінність в умовах може бути і у варіантах відповідей – тобто такого, що списав у сусіда не буде.

Наступний етап – збирається спеціальна комісія, розглядає тест, формулює ключі відповідей до всіх варіантів. Ці ключі завантажуються до інформаційної системи, яка вже зіставляє ключі з результатами роботи і визначає бали. Все робиться автоматично.

Всю інформацію про ЗНО не знають до кінця навіть працівники центру Вадим Карандій

ВВС Україна: Яку частину робіт перевіряють вручну, яку автоматично?

В.К.: Є декілька типів завдань – ті завдання, де треба поставити позначку навпроти відповіді чи написати число – ці завдання перевіряють автоматично. А там, де треба розгорнута відповідь, рішення, там працюють екзаменатори. У 2016 році екзаменатори перевірятимуть усі мовні тести і математику.

ВВС Україна: Є сайти, які вже зараз пропонують за 150 грн попереднє замовлення відповідей на ЗНО-2016. Там йдеться про можливість отримати доступ до тестових бланків через людей, до них дотичних. Буцімто бланки тестів проходять через них за день-два перед ЗНО. Прокоментуйте, будь ласка, можливість такого витоку.

Остаточний варіант тестів бачить всього декілька осіб Вадим Карандій

В.К.: Подібні схеми існують давно. Це обман людей, які сподіваються, що все можна купити, не навчаючись. Я думаю, що всі ці сайти мають бути в полі зору правоохоронців. Ті, хто бажає випробувати свою долю, може заплатити гроші і пересвідчитись, співпадуть результати чи ні.

Всю інформацію про ЗНО не знають до кінця навіть працівники центру. Де буде абітурієнт, і хто буде інструктором в цьому пункті, розподіляє автоматизована система. За два тижні стає відоме місце, школа, де буде проходить ЗНО. Але на якому місці, в якій аудиторії, учень дізнається за годину до початку тесту. Ця інформація засекречена і приходить в закритому вигляді у пункт тестування. Її відкривають за дві години до початку ЗНО в присутності великої кількості працівників пункту, спостерігачів.

Роботи, які писалися на певній території, підуть на перевірку до іншого регіонального центру. Але куди, ніхто не знає до останнього дня.

За що можуть вигнати з тестів

Копирайт изображения unian Image caption На столі може бути лише зошит з тестовим завдання, бланк відповіді і документ

ВВС Україна: Щодо самого процесу написання тестів ЗНО - як визначають порушення, коли учня виганяють з тестів?

В.К.: Є чітко визначений перелік випадків, за які можуть позбавити права проходити ЗНО. Ми не можемо сказати, що особа списувала, чи ні. Але ми знаємо, що багато списувань планувалися і здійснювалися за допомогою електронних засобів. Тому є вимога, що в особи при собі не повинно бути жодного засобу, який дає можливість фіксувати, зберігати, обробляти, відтворювати інформацію.

Те ж саме стосується інших непередбачених рукописних матеріалів – це не завдання інструктора аналізувати, чи те, що на якомусь клаптику написано, має відношення, до тесту, чи ні. Є загальне правило - ні рукописних, ні друкованих матеріалів. В разі, якщо в процесі роботи над тестом такі матеріали знайшли, це є підставою для того, щоб особу вилучити.

Є вимога, що в особи при собі не повинно бути жодного засобу, який дає можливість фіксувати, зберігати, обробляти, відтворювати інформацію Вадим Карандій

На столі може бути лише зошит з тестовим завдання, бланк відповіді і документ, який засвідчує особу.

ВВС Україна: Цього року тестові завдання перекладатимуть на шість мов - кримськотатарську, молдовську, польську, російську, румунську та угорську. А яка кількість учнів в минулі роки проходила тести іншими мовами?

В.К.: Починаючи з 2008 року кожного року всі тести перекладались на шість мов. За минулий рік цієї статистики ще немає. Ми перекладаємо тест навіть для однієї дитини, якщо є такий запит. До речі, небагато країн це роблять.

"На додаткову сесію ЗНО мають право люди з непідконтрольних територій"

ВВС Україна: Як можуть взяти участь у ЗНО випускники, які проживають на непідконтрольних територіях, в анексованому Криму?

В.К.: У них є дві можливості. Перша це – пройти тестування під час основної сесії. Вона для них не дуже зручна, бо там великі інтервали між тестуванням, це займає більш ніж 1,5 місяця і вони не можуть весь час переїжджати через лінію розмежування. Другий варіант – це додаткова сесія, яка проходить теж щороку для тих, хто не мав можливості пройти під час основної.

Цього року на додаткову сесію мають право зареєструватися ті, хто проживає на непідконтрольних територіях.

ВВС Україна: Вони мають це довести, що дійсно там перебувають?

В.К.: Так. Потрібно будь-яке свідчення, що вони перебувають там – свідоцтво про народження, паспорт.

До ЗНО допускаються учні, які мають атестат українського зразка, або, принаймні, зареєстровані в загальноосвітньому українському навчальному закладі і якісь докази, що вони здобувають там освіту.

До ЗНО допускаються учні, які мають атестат українського зразка Вадим Карандій

Зараз за участі громадських організацій, цивільно-військових адміністрацій вирішується питання, щоб на час додаткової сесії ЗНО десь організувати місця компактного проживання учнів, які складатимуть тести. Можливо в санаторіях, інтернатах.

Реєстрація на додаткову сесію почнеться з 19 березня і триватиме до 20 травня. І тоді буде можливість інформувати, куди їхати учням.

ВВС Україна: Що робити учням, якщо щось завадило приїхати навіть на додаткову сесію, якісь форс-мажорні обставини, обстріли в АТО?

В.К.: Буде прийматися рішення за фактами відповідних подій. Будь-яке додаткове тестування організувати і провести дуже проблематично. Ці питання зараз розглядаються.

Що нового у ЗНО-2016

ВВС Україна: Які нововведення чекають на ЗНО-2016?

В.К.: Головна новація цього року – це те, що оцінки ЗНО з двох предметів будуть зараховані як державна підсумкова атестація. Тобто не тільки в шкалі 100-200, а і в шкалі 1-12 балів для школярів. Поріг склав/не склав залишається. Все решта те саме.

ВВС Україна: Якщо випускник не планує вступати до ВНЗ, чи можуть він відмовитися проходити ЗНО? Знаю такі випадки у селах, коли учнів вмовляють реєструватися.

В.К.: Державна підсумкова атестація у формі ЗНО на сьогодні є обов’язковою.

ВВС Україна: Тобто, якщо дитина не пройде ЗНО, вважається, що вона не закінчила школу?

В.К.: Немає підстав цій особі видавати документ. Міністерство розглядає інші варіанти, але, як правило, всі вони зводяться до того, що, принаймні, на період цієї вступної кампанії ця особа документу про загальну середню освіту не матиме.