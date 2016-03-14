Савченко про пранкерів: "Давно так не сміялась"

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Надія Савченко заявила, що припинила сухе голодування не через підробний лист, який виявився частиною розіграшу російських пранкерів. Про це вона написала у листі, який оприлюднили її адвокати.

Стан здоров'я пані Савченко покращився, розповів адвокат Микола Полозов, який зустрівся із нею в слідчому ізоляторі у понеділок.

За його словами, "здоров'я в неї йде на поправку".

"Вона п'є воду, вітамінні суміші, виглядає набагато краще, ніж минулого тижня", - написав пан Полозов у Facebook.

Температура в жінки, за його словами, минула і зараз 36,1 С, тиск низький, але "вона каже - це нормально".

"Посміялася над спробами ФСБ і пранкерів розвести як її саму, так і адвокатів, консулів і всіх, хто її підтримує. З подивом дізналася, що адвокати нібито "вимагали" від неї визнати провину, каже маячня собача", - написав про зустріч із Надію Савченко пан Полозов.

"Дурнуваті жарти"

"Почула тут сьогодні, що за ситуація трапилась із пранкерами навколо мене. Давно так не сміялась", - написала в листі, який виклали у соцмережі Марк Фейгін та Микола Полозов, пані Савченко.

Вона вважає, що такі розіграші показують "підлість і підступність російської пропутінської політики".

"Над такими "дитячими забавками" працюють цілі відділи спецслужб РФ", - написала пані Савченко.

Водночас вона сказала, що те, що вона припинила сухе голодування "не має жодного відношення до фальшивих листів".

Пані Савченко також написала, що жоден із її адвокатів не пропонував їй визнати провину. За словами пранкерів Вована і Лексуса, це була одна із цілей їхнього розіграшу.

Надія Савченко також заявила, що довіряє адвокату Марку Фейгіну і не збирається відмовлятись від його послуг.

Раніше адвокат повідомив, що запропонував їй відмовитись від його послуг, розповівши в листі про розіграш пранкерів.

"А на дурнуваті розіграші нічого і увагу звертати. Посміялись і досить! Далі за роботу до мого звільнення", - так закінчує лист пані Савченко.

Російські пранкери Вован і Лексус в інтерв'ю ВВС, які зізнались, що розіграли Надію Савченко, заперечують приналежність до російських спецслужб.

Адвокати Надії Савченко минулого тижня передали їй лист від нібито Петра Порошенка, у якому він просив українку відмовитися від голодування.

Наявність листа також заперечив його речник Святослав Цеголко.