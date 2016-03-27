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У ніч на останню неділю березня Україна перейшла на літній час.

О 03:00 стрілки годинника перевели на одну годину вперед.

Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови уряду від 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України" задля більш ефективного використання світлового дня.

Деякі науковці наголошують, що сезонне переведення годинника погано впливає на здоров'я людей.

2011 року Верховна Рада скасувала переведення годинників, зробивши літній час постійним, але потім відразу ж скасувала своє рішення.