У Мексиці арештували "фінансиста" наркобарона Ель Чапо

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Влада Мексики стверджує, що арештувала людину, яка "відмивала гроші" для найвідомішого з наркобаронів Хоакіна Гузмана, відомого як "Ель Чапо" ("Коротун").

Хуана Мануеля Альвареса Інзунзу на прізвисько "Король Мідас" затримали на відпочинку у південному штаті Оахака.

Гузман, колишній лідер картелю Сіналоа, наразі очікує екстрадиції до Сполучених Штатів.

Його взяли під стражу повторно у січні після того, як він втік із в'язниці суворого режиму.

Пана Інзузу підозрюють у відмиванні $300-400 млн на рік у Сіналоа через мережу компаній та пунктів обміну валюти.

Американський федеральний суд у Вашингтоні запросив арешт пана Хуана Інцунцу, і його, ймовірно, екстрадують до США..

На самого Гузмана також чекає екстрадиція до США за звинувачення у торгівлі наркотиками в Каліфорнії та вбивстві в Техасі.

Раніше цього місяця він попросив, щоб екстрадиція відбулася якнайшвидше, щоб отримати кразі умови у в'язниці.

Оскільки пана Гузмана заарештували в січні повторно через шість місяців після того, як він втік з в'язниці, його тримають у більш суворому режимі.