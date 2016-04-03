Guns N' Roses виступили уперше за 23 роки
Троє музикантів групи Guns N 'Roses Ексл Роуз, Слеш і Дафф Маккаган виступили разом уперше за 23 роки.
Для цієї події гурт обрав невеликий зал "Трубадур" у Лос-Анджелесі, де свого часу Guns N 'Roses стали відомими.
Інформацію про концерт у Східному Голлівуді підтвердили лише напередодні оголошеної дати.
До зали змогли потрапити лише 500 шанувальників цієї групи, яка в кінці 1980-х і початку 1990-х років була однією з найпопулярніших у світі рок-музики.
Про концерт повідомили 1 квітня, квиток коштував лише сім доларів. Біля магазину Tower Records його можна було отримати безкоштовно.
54-річний Ексл Роуз, як і раніше, має довге волосся, але з'явився вже без так добре знайомої його фанам бандани. А Слеш, як завжди, у своєму фірмовому капелюсі.
Фани розповіли, що концерт почався з пісні "It's So Easy," яка відкривала шоу групи вже багато разів.
Чутки про возз'єднання Guns N 'Roses ходили вже давно і стали реальністю на початку цього року, коли гурт анонсував свою участь у фестивалі Coachella у квітні в Каліфорнії.
Guns N 'Roses також повідомила подробиці нового турне Північною Америкою. Всі концерти відбудуться на стадіонах, тому будуть сильно відрізнятися від майже домашнього концерту в "Трубадурі".
Основні концерти турне під назвою "Not in This Lifetime Tour", почнуться 23 червня в Детройті на стадіоні "Форд Філд". Завершиться турне 22 серпня в Сан-Дієго.
Guns N 'Roses анонсували лише три концерти поза межами США - 19 і 20 квітня в Мехіко, а також 16 липня в Торонто.