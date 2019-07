Guns N' Roses виступили уперше за 23 роки

Копирайт изображения AFP Image caption Інформація про концерт з'явилася тільки напередодні події, і до зали потрапили тільки 500 людей

Троє музикантів групи Guns N 'Roses Ексл Роуз, Слеш і Дафф Маккаган виступили разом уперше за 23 роки.

Для цієї події гурт обрав невеликий зал "Трубадур" у Лос-Анджелесі, де свого часу Guns N 'Roses стали відомими.

Інформацію про концерт у Східному Голлівуді підтвердили лише напередодні оголошеної дати.

До зали змогли потрапити лише 500 шанувальників цієї групи, яка в кінці 1980-х і початку 1990-х років була однією з найпопулярніших у світі рок-музики.

Image caption Наприкінці 80-х і на початку 90-х гурт Guns N 'Roses був одним із найпопулярніших у рок-музиці

Про концерт повідомили 1 квітня, квиток коштував лише сім доларів. Біля магазину Tower Records його можна було отримати безкоштовно.

54-річний Ексл Роуз, як і раніше, має довге волосся, але з'явився вже без так добре знайомої його фанам бандани. А Слеш, як завжди, у своєму фірмовому капелюсі.

Фани розповіли, що концерт почався з пісні "It's So Easy," яка відкривала шоу групи вже багато разів.

Копирайт изображения AFP Image caption Фани групи гурту чекали на возз'єднання Guns N'Roses кілька років

Копирайт изображения AFP Image caption Шанувальник Guns N 'Roses Пол Хеберт виявився одним зі щасливчиків, які отримали квиток на концерт

Чутки про возз'єднання Guns N 'Roses ходили вже давно і стали реальністю на початку цього року, коли гурт анонсував свою участь у фестивалі Coachella у квітні в Каліфорнії.

Guns N 'Roses також повідомила подробиці нового турне Північною Америкою. Всі концерти відбудуться на стадіонах, тому будуть сильно відрізнятися від майже домашнього концерту в "Трубадурі".

Копирайт изображения EPA Image caption У залі "Трубадур" музиканти Guns N' Roses грали на початку своєї кар'єри

Основні концерти турне під назвою "Not in This Lifetime Tour", почнуться 23 червня в Детройті на стадіоні "Форд Філд". Завершиться турне 22 серпня в Сан-Дієго.

Guns N 'Roses анонсували лише три концерти поза межами США - 19 і 20 квітня в Мехіко, а також 16 липня в Торонто.