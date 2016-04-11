У Малайзії помер "найдовший" впійманий пітон

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Гігантський пітон, якого знайшли на будівельному майданчику в Малайзії, помер, каже влада.

Вважається, що він може бути найдовшим із усіх пітонів, яких коли-небудь ловили.

Змію, довжиною приблизно вісім метрів, знайшли на острові Пенанг у четвер. Її помітили під поваленим деревом.

Вона померла у неділю після того, як відклала яйця, повідомив представник департаменту цивільної оборони в Пенангу Герм Герісьям.

Копирайт изображения Malaysia Civil Defence Department

Пітон важив 250 кг і його порятунок тривав 30 хвилин, сказав чиновник.

Інший представник департаменту сказав, що змія відклала одне яйце перед тим, як "затихнути".

Її мали передати урядовому департаменту дикої природи.

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За даними Книги рекордів Гіннесса, найдовша упіймана змія була довжиною 7,67 м.

Це Медуза, сітчастий пітон, який важить 158 кг. Його утримують у Канзас-Сіті, штат Міссурі, США.

Представник книги рекордів ще офіційно не виміряв малайзійську змію, яка також вважається сітчастим пітоном.