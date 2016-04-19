Книжковий Арсенал 2016: вітер дме із Заходу

Копирайт изображения facebook.comBookArsenal Image caption Деякі книги виходять в Україні вже раніше, ніж в Росії чи інших країнах СНД.

У середу почне роботу один з найбільших книжкових фестивалів в Україні Книжковий Арсенал. Напередодні події видавці та експерти розказали ВВС Україна про нові тенденції на ринку книговидання.

Попри те, що вітчизняний ринок книг змінюється повільно, цього року видавці відмічають суттєві зрушення.

Експерти прогнозували хвилю змін ще після минулорічної участі України у Франкфуртському ярмарку, який є найбільшою подією у світі книжок в Європі.

Видавці самі стали активніше брати участь у книжкових подіях закордоном і враховувати світові тенденції при виборі книг для друку.

Із Заходу з любов’ю

"Видавці знову активно купують права на світові бестселери, – розповідає головний редактор "Видавництва старого Лева" Мар’яна Савка. - Навіть рік тому український ринок був дуже пасивним щодо купівлі авторських прав, а зараз вже навіть є конкуренція серед видавців на той чи інший бестселер. Це позитивна тенденція".

Координаторка "Книжкового Арсеналу" Оксана Хмельовська відзначає, що деякі книги виходять в Україні вже раніше, ніж в Росії чи інших країнах СНД.

"За світовими тенденціями модними в Україні стають travel буки, – каже пані Хмельовська. - Зараз у нас ще мало цього, але все ж таки є. Модні кулінарні книги. В Україні вони були практично відсутні".

Окана Хмельовська відзначає зростання кількості перекладної літератури. Натомість гендиректор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький підкреслює, що на ринку збільшились обсяги незаконно ввезених книжок та надрукованих без ліцензії.

Копирайт изображения facebook.comBookArsenal Image caption Деякі книги виходять в Україні вже раніше, ніж в Росії чи інших країнах СНД

"Різко зменшилася кількість книг (російських. – Ред.), які ввозять в Україну. У 2013 ввезли книг на 23 млн дол., в 2014 на 11 млн дол., в 2015 на 3,5 млн дол. (суми за даними української митниці. – Ред.). З'явилася велика кількість піратських видань російських книжок, надрукованих в українських типографіях", - розповідає пан Красовицький.

"Цікаво, що пішла певна хвиля перекладів книг у жанрі альтернативної історії, антиутопічного роману, розумної фантастики, – підкреслює кураторка міжнародної програми Книжкового Арсеналу Ольга Жук. - Прогнозую, що ця тенденція розвиватиметься. Фантастичний жанр завжди піднімався у часи соціополітичних криз, міжвоєнні та післявоєнні періоди".

Питомо українське

Ольга Жук, у минулому кураторка Книжкового Арсеналу, відзначає брак саме художніх новинок українських авторів та дебютів.

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Олександр Красовицький вважає, що авторам не вигідно видаватись, тому що в Україні досі ніхто не бореться з електронним піратством. "Я думаю, на ринку видається української сучасної художньої літератури в 5-7 разів менше, ніж потребує читач", - каже він.

Попри стабільний інтерес читача до історичної тематики, на думку пана Красовицького, не вистачає авторів, які б писали якісні історичні романи.

Водночас Ольга Жук зупиняється на реактулізації класичної української літератури: "її переосмислення, урізноманітнення, пошук героїв і вбудовування їх у світовий контекст видається досить якісно, модерно, з любов’ю. Є відчутний зсув від імпресіоністичних і документальних книг про Майдан, війну до політологічної, аналітичної книги".

Наука, мотивація, лідерство

На український ринок увійшов non-fiction. Це переважно перекладна література: ділова література, соціологія, психологія і маркетинг. "Така література раніше не перекладалася на українську мову, – пояснює генеральний директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький. - У цій царині Україна була частиною російського ринку".

Видавці роблять ставку на бажання українців бути успішними. Дедалі розповсюдженішими стають мемуари відомих успішних людей, розповідає Оксана Хмельовська. Зокрема, видані книжки Ілона Маска, Гіларі Клінтон. Також модні мотиваційні книжки. "Їх просто десятки, – каже координаторка ярмарку. - Вже перенасичення ринку такими книжками".

Яскраве дитинство та інакшість

"Дитяча література – це один із найбільш динамічних сегментів, - вважає кураторка дитячої програми "Книжкового Арсеналу" Юлія Козловець. - Попри всі кризи та складнощі, ми переживаємо зріст, в першу чергу – якісний".

Дедалі популярнішими в дитячій літературі стають розмальовки. Це теж закордонний тренд. Як у світі, так і в Україні саме розмальовки займають топові позиції за кількістю продажів серед видавців.

Копирайт изображения Oksana Hmelovska Image caption Розмальовки лідирують у продажах

Потроху на ринку з’являються складні психологічні твори, створені навколо гуманістичних ідей сприйняття інакшості, чуйного ставлення до іншого, відзначає Мар’яна Савка. "І я думаю, за кілька років у нас буде по-іншому виглядати ринок дитячої літератури", - каже вона.

Юлія Козловець вважає, що тематичне відставання дитячої української літератури від світової пояснюється певним бажанням батьків захистити дітей і обмежити їм доступ до певних книжок на складні теми.

"Відповідно видавці з економічних причин досить довго також були не дуже сміливі з цим, – пояснює вона. - Але вже почали з’являтись книжки, які раніше були практично табуйовані в сучасному дитліті: війна, смерть, інвалідність, інакшість…".

Зовсім новими для українського ринку стали віммельбухи (великі розглядалки. – Ред.) та комікси. "Комікси, графічні романи – це складний жанр, – каже Оксана Хмельовська. - Цього року їх вийшло десть п’ять – і це прорив".

Букіністику – в маси

Ані помпезних прем’єр книг ані гучних дебютів авторів, за словами Оксани Хмельовської, цьогоріч на Арсеналі не очікується.

Натомість відбудеться дебютна подія – аукціон української букіністичної книжки. "У нас за всі роки незалежності якось не складалося", - каже один з організаторів аукціону Ігор Глоба.

Копирайт изображения facebook.comBookArsenal Image caption На Книжковому Арсеналі вперше відбудеться аукціон української букіністичної книжки

За словами пана Глоби, в Україні так само, як і в Росії, зараз зростає інтерес саме до української старовинної книжки. 95% українських книжок на аукціонах продаються.

На початку лютого на аукціоні в Москві продали прижиттєве видання Шевченкової "Гамалії". І уперше в історії Шевченко коштував дорожче, ніж Пушкін.

При цьому смак колекціонерів, які скуповують унікальну літературу змінюється, каже букініст: "Якщо раніше купували видання за оформленням, зараз люди хочуть отримати з книги інформацію".

Маркетинг і ціни

Минулого року ціни на книжки зросли на 30% при збільшенні курсу більше, ніж вдвічі, і ріст триватиме, прогнозує пан Красовицький. "Книжковий ринок інерційний, тому ціна буде довго доганяти курс", - каже він.

При цьому в умовах падіння ринку видання почали видавати книги з якіснішою поліграфією та такі, що розраховані на заможнішу аудиторію, відзначає Олександр Красовицький.

Чи візьме читач книжку до рук, щоб прочитати її зміст та анотацію, значно залежить від якісного дизайну Оксана Щур

"Українську книжку купують не лише гуманітарії, інтелігенція, але й, приміром, креативний клас, – розповідає головний редактор видавництва "Основи" Оксана Щур. - Принцип "головне - це зміст" поступається бажанню дарувати й зберігати вдома красиві сучасні видання".

Пані Щур також відзначає, що читач став уважніший до якості перекладу: "Він, особливо якщо йдеться про художню літературу, хоче отримувати насолоду від мови, стилю".

Чи візьме читач книжку до рук, щоб прочитати її зміст та анотацію, значно залежить від якісного дизайну, відзначає Оксана Щур.

"Сьогодні читач сприймає традиційні для Європи лаконічні обкладинки з прізвищем автора великими літерами на обкладинці та кількома фразами для її просування, – розповідає Олександр Красовицький. - На відміну від накрученого дизайну, який прийшов до нас із Росії".

"Видавці, які відвідують закордонні ярмарки і стежать за тенденціями, активніше почали використовувати сучасну типографіку, експериментувати з шрифтами, тяжіють до більш мінімалістичного стилю", - зазначає Ольга Жук.

Літературні мости

Цьогоріч на "Книжковому Арсеналі" Франкфуртський ярмарок представить колективний німецький стенд. "Це досить вагомий показник зацікавленості в Україні, адже у Східній Європі цього року Франкфуртський ярмарок презентує себе лише у Києві і на Варшавському книжковому ярмарку", - пояснює Ольга Жук.

Копирайт изображения facebook.comBookArsenal Image caption Експерти відзначають зростання кількості перекладної літератури

Асоціація видавців займається підготовкою українського стенду в ярмарку в Греції, участь в якому буде безкоштовною для українських видавців.

Крім того, Книжковий Арсенал вперше відвідають представники світового книжкового ринку з Норвегії, Франції, Німеччини, Грузії, Литви, Італії, Австрії, - всі вони зацікавлені налагодити контакти з українським ринком, розповідає пані Жук.

"Тепер крок назустріч мають зробити професійна спільнота, видавці і та міністерство культури, яке заснувало Інститут книги, міністерство закордонних справ", - зазначає куратор міжнародної програми "Книжкового Арсеналу".