Загибель МН-17: про що насправді йдеться у фільмі ВВС

Копирайт изображения Reuters Image caption В аварії рейсу MH17 загинули 298 людей

3 травня на другому телеканалі BBC в ефір вийде передача із серії "Теорії змов" (Conspiracy Files), присвячена розслідуванню причин аварії в липні позаминулого року в небі Донбасу малайзійського "Боїнга" MH-17, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур.

На борту літака було 298 людей, усі вони загинули.

За офіційними даними, лайнер був збитий потужною зенітною ракетою, але ким? Це питання досі є приводом для палких міжнародних суперечок, здогадів і припущень.

Крім того, існують й інші версії трагедії.

У російській та українській пресі розтиражовані повідомлення з британських газет, згідно з якими автори програми нібито встановили причетність до катастрофи "Боїнга" ЦРУ і голландських спецслужб.

Однак автор програми Майк Рудін в інтерв'ю Російській службі Бі-бі-сі сказав, що "витік, який претендує на сенсацію" - лише одна з багатьох версій, вивчених творцями "Conspiracy Files".

"У програмі ми розглядаємо багато різних теорій про те, що ж сталося. І одна з теорій, котра якраз походить із Росії, полягає в тому, що бомба, або навіть дві, були закладені на борту літака, що виконував рейс MH-17. Але це дуже малоймовірно. По уламках лайнера видно, що вплив був ззовні. Тобто все свідчить про те, що це був вибух ракети ззовні, а не пристрою на борту", - говорить Майк.

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Заява ВВС:

"Газета Sunday Express неправильно інтерпретувала цю програму. На відміну від заголовку публікації, насправді експерти розповіли програмі, що український бойовий літак навряд чи міг збити МН-17, тому що такі літаки не можуть літати на такій висоті.

Цей неупереджений документальний фільм збалансовано подає різні точки зору, висвітлюючи різні теорії, вибудувані довкола трагедії МН-17, включно зі свідченнями за і проти причетності до катастрофи Росії, України та ЦРУ. Фільм так само вивчає в деталях висновки офіційного розслідування цього інциденту Нідерландами, які надають переконливі свідчення, що літак упав через потужний удар ракети земля-повітря".

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"МЗС Росії в інтерв'ю відмовило"

Працюючи над фільмом, знімальна група побувала в багатьох країнах, які так чи інакше мають стосунок до загибелі рейсу MH17: в Україні, Росії, Нідерландах і навіть у США.

Велику частину часу - кілька тижнів - журналісти провели в Україні, їздили на місце аварії, були в Донецьку і його околицях.

"Для мене важливим результатом поїздки в Україну було те, що ми говорили не тільки з тими, хто стверджує, що бачили ще один літак у повітрі (в момент аварії). Ми також поговорили з людьми, які розповіли, що бачили ракету, запущену з боку невеликого сусіднього містечка під назвою Красний Октябр. Були також і ті, хто бачив просто момент вибуху, але не бачив іншого літака в небі", - розповідає автор фільму.

Копирайт изображения Reuters Image caption Це все, що залишилося від кабіни малайзійського "Боїнга"

"Деякі інтерв'ю ми записували на умовах анонімності, але співрозмовників у нас було багато, і вони висловлювали різні точки зору. Але якщо підсумувати всі розповіді, то їхні свідчення підтверджують офіційну версію: "Боїнг" був збитий "Буком" російського виробництва, випущеним з території, контрольованої повстанцями", - робить висновок Майк Рудін.

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За його словами, творці програми були вкрай здивовані тим, що, зіткнувшись із такими серйозними звинуваченнями, російська сторона не поспішає переконувати світову спільноту.

"Ми просили російське МЗС про інтерв'ю, але вони відмовилися. Ми також просили про зустріч із представниками компанії "Алмаз-Антей" - розробником зенітних систем "Бук", але й вони не захотіли з нами говорити. Ми провели в Москві тиждень і заздалегідь просили ще про низку інтерв'ю, але нам відмовили. Ми були дуже здивовані, нам здавалося, що люди захочуть висловитися, представити свою точку зору, але вони вирішили інакше. Я розумію, що Росія заперечує свою причетність до катастрофи", - розповідає Майк Рудін.

З українцями, за його словами, було інакше: "Я розмовляв з Арсенієм Яценюком, який на той момент був прем'єр-міністром України, ми записали інтерв'ю. Загалом українська сторона була більш відкритою і готовою до спілкування".

Український СУ-25 ні до чого?

Існує ще одна версія, згідно з якою, літак був збитий іншим літаком - українським СУ-25. Однак, як каже Рудін, його дослідження показали, що це теж дуже малоймовірно.

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"Цей літак не літає так високо, це штурмовик. Він оснащений невеликими ракетами, порівняно з "Буком" вони взагалі крихітні. А пошкодження "Боїнга" величезні - кількість осколків, які його прошили, перевищує 800. Якби ракета була випущена з винищувача, вона цілила б у двигун, а не в кабіну пілота. СУ-25 можуть підніматися на велику висоту тільки без зайвої ваги, без озброєння. Тобто це найбільш невідповідний тип військового літака для такого завдання. На жаль, багато доповідей, опублікованих з цього питання на сьогодні, проігнорували ці дані. Але все свідчить про те, що "Боїнг" збитий ракетою (з землі), а не іншим літаком".

Майк зізнається, що займатися цим розслідуванням було складно ще й з емоційної точки зору, тому що уникнути зустрічі з рідними жертв катастрофи було неможливо.

"Дві третини жертв катастрофи були голландцями. Ми зустрічалися з родичами багатьох, з двома сім'ями записали великі інтерв'ю. Усі вони хочуть, щоб правду було встановлено. Вони гостро реагують, коли якась сторона відмовляється надавати інформацію, або, як іноді у випадку з Росією, дають неправильну інформацію", - розповідає автор.