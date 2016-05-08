8-9 травня у Києві посилюють заходи безпеки

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8-9 травня столична поліція посилює заходи безпеки. Про це йшлося під час наради поліції, СБУ, Нацгвардії у Києві.

"Зважаючи на ситуацію у державі, щоби запобігти провокаціям та терористичній загрозі, у місцях масового перебування громадян будуть встановлені фільтраційні кордони, а відтак перевірятимуться особисті речі осіб, які викликатимуть підозру",- повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

За його словами, у зоні особливої уваги будуть усі станції метро та підземні переходи. До охорони правопорядку залучені 2,2 тис. людей.

8 травня в Україні і у країнах Європи відзначають День пам'яті та примирення. У Києві пройдуть заходи з вшанування жертв Другої світової війни.

Копирайт изображения twitter.comporoshenko Image caption Символом пам’яті жертв війни в Україні став червоний мак, як і в багатьох країнах Європи

Президент Петро Порошенко у Києві візьме участь у акції "Перша хвилина Миру" в музеї історії України у Другій світовій війні.

На Майдані Незалежності у Києві відбудеться флешмоб "Малюємо Перемогу", в центрі міста пройдуть концерти.

9 травня президент покладе квіти до могили Невідомого солдата у парку слави та візьме участь у молитві капеланів.

Також на ці дати припали поминальні дні, заходи заплановано на 31-му кладовищі Києва і області.

В Києві частково обмежать рух транспорту на деяких вулицях.