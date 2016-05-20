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У Санкт-Петербурзі порушили кримінальну справу про підбурювання підлітків до самогубства через групи в соцмережі "ВКонтакте", повідомила прес-служба Слідчого комітету Росії.

Слідчі перевірили ряд публікацій про закриті групи "ВКонтакте", які схиляють підлітків до самогубства. За результатами перевірки порушили кримінальну справу - ч.4 ст . 33, ст. 110 КК РФ (підбурювання до доведення до самогубства).

Слідство збирається провести лінгвістичні і комп'ютерні експертизи.

У понеділок російська "Нова газета" опублікувала розслідування про так звані групи смерті - спільноти в мережі "ВКонтакте", присвячені темі самогубств. Стаття присвячена розслідуванню, яке провела мама однієї зі школярок, яка наклали на себе руки.

Основним джерелом інформації в замітці якраз і є батьки підлітків. Як зазначили критики статті, журналісти газети не зв'язалися з незалежними експертами і адміністраторами груп.

Газета повідомила, що в соціальній мережі в закритих групах нібито пропагується суїцид, а на підлітків чиниться психологічний тиск. Як стверджує видання, за останні півроку з собою покінчили 130 дітей, які були членами закритих груп.

Розслідування "Нової газети" виявилося досить резонансним. У вівторок уповноважений при президенті РФ з прав дитини Павло Астахов повідомив, що має намір звернутися до СК з проханням перевірити інформацію про групи, які пропагують суїцид.

Перевірку даних, викладених в "Новій газеті" почав і Роскомнадзор спільно з Роспотребнадзором.

Інші розслідування закритих груп

Ряд ЗМІ висловив сумніви в об'єктивності автора матеріалу в "Новій газеті" і правдивості викладених там фактів.

Докладний розбір статті "Нової газети" підготувала Meduza. Видання сумнівається в цифрі 130 самогубств з початку року, а також дорікає автору в тому, що він не зв'язався з державними відомствами, адміністраторами груп і експертами.

Ряд ЗМІ провели додаткові розслідування матеріалів, а також зв'язалися з адміністраторами закритих груп.

Lenta.ru опублікувала своє розслідування на наступний день. Видання не заперечує, що частина груп дійсно пропагувала самогубства.

Однак деякі співрозмовники видання повідомили, що за допомогою цих груп якраз намагалися привернути увагу підлітків, схильних до суїциду, і допомогти їм. Зокрема, про це повідомив користувач, відомий під псевдонімом "Море Китов".

Деякі адміністратори пояснювали, що це була просто реалістична гра, яка вийшла з-під контролю. ЗМІ повідомили, що багато підлітків, за домовленістю з адміністраторами груп, інсценували самогубства в соціальних мережах.

Жодне ЗМІ не змогло підтвердити цифру в 130 самогубств підлітків.

Однак журналісти, які розслідували цю тему, не виключають, що кілька підлітків, які брали участь в групах, дійсно могли скоїти суїцид через власні проблем, а також під впливом депресивного контенту закритих груп.

Багато користувачів соціальних мереж на цьому тижні викладали свої розслідування події. Тема підліткових груп з суїцидальною спрямованістю вже давно обговорюється в інтернеті. Є й така думка, що це - своєрідна підліткова субкультура.