Cмерть 12-річної росіянки змусила заговорити про підліткове самогубство

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Звичайний собі день. Провінційне місто у центральній частині Росії. 12-річна дівчинка збирається до школи. Раптом у неї дзвонить телефон.

За хвилину вона вислизає з дверей зі словами, що домовилась зустрітися з подружкою, щоб разом іти до школи.

Пізніше того ж дня мати приходить забрати її зі школи, але там її немає.

Дівчинку ніхто не бачив.

Незабаром у матері дзвонить телефон – з рінгтону вона розуміє, що це дочка.

Вона зітхає з полегшенням: "Де ти, дорогенька?"

"Це не ваша донька, – відповідає дивний голос, – це лікар швидкої допомоги. Ваша донька загинула".

Вона наклала на себе руки.

Соцмережеві субкультури

Image caption На сайті "Нової Газети" статтю про "групи смерті" переглянули понад два мільйони разів

Впродовж наступних місяців мати поступово з’ясовує, що її дочка була активною учасницею спільноти в одній із соцмереж, де активно обговорювалась тема самогубства.

Члени спільноти публікували фотографії, персонажі яких наносили собі тілесні ушкодження, грали в комп’ютерні ігри на основі "альтернативної реальності" і разом захоплювались колишньою учасницею, яка вбила себе особливо видовищно і жорстоко.

Ця трагічна історія лягла в основу ґрунтовної статті Галини Мурсалієвої "Групи смерті", що вийшла 16 травня у незалежній "Новій газеті".

Авторка твердить, що в найпопулярнішій у Росії соцмережі "ВКонтакте" є багато спільнот, через які зловмисні маніпулятори закликають підлітків з нестабільною психікою до самогубства.

Наглядові органи регулярно блокують такі сторінки, але натомість миттєво постають нові.

Надмірна емоційність?

Стаття пов’язує з цими онлайн-спільнотами принаймні 80 нещодавніх самогубств. Чотири смерті, включно з описаною вище, сталися одного й того ж дня минулого грудня, у приблизно однаковий спосіб.

Передмова від редакторів "Нової Газети" закликає усіх батьків прочитати цю статтю, "щоби встигнути урятувати своїх дітей від фатального кроку".

Матеріал надзвичайно вразив читачів. Трохи більше ніж за тиждень її переглянули понад два мільйони разів, а в соцмережах і не тільки зав’язалося багато дискусій.

Одна з причин такої бурхливої реакції – це, безперечно, емоційність стилю Галини Мурсалієвої. Втім, багато хто вбачає у цій емоційності серйозний недолік.

Критики звинувачують журналістку у спрощенні складної теми і перетворенні її на таблоїдну сенсацію, а також у тому, що особиста дотичність Галини до подій не дозволила їй бути об’єктивною.

Зокрема, вони ставлять під сумнів тверду переконаність авторки і батьків загиблих у тому, що головною причиною цих самогубств є саме інтернет.

Після публікації цієї статті, онлайн-видання Lenta.ru провело власне розслідування – і показало складнішу, хоча й не менш тривожну картину подібних інтернет-спільнот.

За даними цього розслідування, адміністратори згаданих груп "ВКонтакте" переважно є ненабагато старшими, ніж учасники-підлітки, і в багатьох випадках просувають тему самогубства з метою самоствердитися чи навіть заробити на рекламі.

Втім, журналісти з Lenta.ru визнали, що принаймні деякі зі смертей, згаданих "Новою Газетою", можна пов'язати з інтернет-впливом.

Підліткові самогубства в Росії

Росія посідає третє місце у світі за кількістю самогубств серед підлітків.

У 20% російських підлітків виявляють депресію, тривожність чи агресію; середній показник у західному світі – не більше ніж 5%.

Суїцидальні думки навідуються до 45% російських дівчат і 27% юнаків.

Більшість самогубств спричинені алкоголізмом батьків, сімейними конфліктами та насильством.

За даними Федеральної служби державної статистики (Росстат), у 2015 р. загальний рівень самогубств у Росії сягнув найнижчого значення за останні 50 років.

Джерело: Unicef 2011/Росстат 2016.

Окрім звернення до батьків, "Нова газета" також бачила своєю метою активізувати органи влади. За словами журналістів, зібраний ними матеріал передали до судових органів, а також до Роскомнадзору - служби нагляду у сфері ЗМІ.

Після публікації слідчі у Санкт-Петербурзі завели кримінальну справу проти груп "ВКонтакте", які нібито схиляли підлітків до самогубства.

Водночас "Нову газету" звинуватили у змові з владою – принаймні у створенні прецеденту, який дозволив би розширити контроль влади над інтернетом. Головний редактор видання Дмитро Муратов рішуче відкидає таке звинувачення.

У 2012 р. у Росії набув чинності суперечливий закон про "чорний список" інтернет-сайтів, однією із задекларованих цілей якого є захист неповнолітніх від матеріалів, що спонукають до самогубства.

На думку інтернет-експерта Антона Носика, нині Кремль бажає прибрати до рук онлайн-спільноти; вже прийнято закони, які потенційно можна поширити на діяльність топ-блогерів, адже не за горами - ключові вибори.

Єдине, з чим згодні всі, – підліткові самогубства справді становлять величезну проблему для Росії. За звітом Unicef за 2011 р., ця країна посідає третє місце у світі за кількістю самогубств у цій віковій групі – російський показник перевищує загальносвітовий більш ніж утричі.

Відтак, навіть критики Галини Мурсалієвої визнають, що вона зробила цінну річ, порушивши тему, яку надто часто ігнорують.