Зі скандального храму в Таїланді забирають тигрів
Влада Таїланду почала забирати тигрів з буддистського храму, який звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами та контрабанді.
Напередодні звідти забрали перших трьох тигрів, а загалом їх там 137.
Операція, до якої залучено близько тисячі працівників різних установ, триватиме весь тиждень.
Тварин доправляють у спеціальні притулки.
Монахи храму, які відкидають усі звинувачення, спочатку намагалися завадити операції, однак пізніше ознайомилися з рішенням суду й припинили опір.
Храм Тигрів Ват Па Луангта Буа - популярне туристичне місце. Керівництво храму роками відкидало вимоги влади прибрати звідти тварин.
Відвідувачі храму можуть годувати тигрів та фотографувати їх за окрему плату попри офіційні заборони.
"Цього разу ми маємо рішення суду, на відміну від попередніх спроб, коли лише просили храм про співпрацю, що не діяло", - розповів AFP заступник керівника Управління національних парків Адісорн Начдамрон.
Монахів храму звинувачують у незаконному розведенні тигрів та причетності до нелегальної торгівлі тваринами.
Попередній рейду у лютому 2015 року виявив у святилищі шакалів, носорогів та азійських ведмедів, які утримувалися без належних дозволів.