Зі скандального храму в Таїланді забирають тигрів

Копирайт изображения Reuters Image caption Храм Тигрів - популярне місце для туристів

Влада Таїланду почала забирати тигрів з буддистського храму, який звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами та контрабанді.

Напередодні звідти забрали перших трьох тигрів, а загалом їх там 137.

Копирайт изображения AFP Image caption Ветеринари підготували спеціальні анестетики для операції з перевезення хижаків

Операція, до якої залучено близько тисячі працівників різних установ, триватиме весь тиждень.

Тварин доправляють у спеціальні притулки.

Копирайт изображения AFP Image caption Тварин переносять на спеціальних носилках

Монахи храму, які відкидають усі звинувачення, спочатку намагалися завадити операції, однак пізніше ознайомилися з рішенням суду й припинили опір.

Копирайт изображения AFP

Храм Тигрів Ват Па Луангта Буа - популярне туристичне місце. Керівництво храму роками відкидало вимоги влади прибрати звідти тварин.

Відвідувачі храму можуть годувати тигрів та фотографувати їх за окрему плату попри офіційні заборони.

"Цього разу ми маємо рішення суду, на відміну від попередніх спроб, коли лише просили храм про співпрацю, що не діяло", - розповів AFP заступник керівника Управління національних парків Адісорн Начдамрон.

Копирайт изображения AFP Image caption Храм мав намір офіційно діяти як зоопарк, однак влада стверджує, що у монахів немає достатньо ресурсів для цього

Монахів храму звинувачують у незаконному розведенні тигрів та причетності до нелегальної торгівлі тваринами.

Попередній рейду у лютому 2015 року виявив у святилищі шакалів, носорогів та азійських ведмедів, які утримувалися без належних дозволів.