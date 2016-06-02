Повінь: у Німеччині 10 загиблих, у Франції закрили Лувр

Копирайт изображения Reuters Image caption Внаслідок повені чотири людини загинули у містечку Зімбах-ам-Інн, розташованому неподалік Мюнхена

Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що найближчим часом у найбільш постраждалих від злив районах країни оголосять надзвичайний стан.

Цей захід допоможе надати термінову фінансову допомогу тим, хто найбільше її потребує.

У 26 департаментах Франції, у тому числі у Парижі, оголосили помаранчевий рівень тривоги через зливи, які спричинили сильні повені.

У країні зафіксували найбільш дощовий травень за останні 150 років.

Перші жертви у Франції

Тіло 86-річної жінки виявили у середу ввечері у паризькому регіоні.

Як повідомила газета Parisienne, можливо, ідеться про першу жертву повені у Франції, спричиненої розливом річок і зливами.

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Раніше французьке міністерство внутрішніх справ повідомило про те, що у Франції через повені евакуювали більше 5,5 тисяч людей.

Швидкість течії у Сені за добу різко зросла. Пересуватися річкою категорично заборонено.

Зачинені музеї і лінії метро

Після чотирьох днів безперервного дощу рівень води у Сені у межах Парижа піднявся на 4,15 метра вище звичного і продовжує рости. Через це закрили деякі лінії метро.

Набережна Помпіду і частина набережної Орсе затоплені.

Копирайт изображения Reuters Image caption У 1910 вода сягала плечей цієї скульптури

У понеділок через дощі скасували усі матчі дня на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.

За прогнозами синоптиків, зливи у центральній Європі - від Франції до України - продовжаться аж до вихідних. Очікують, що у деяких місцях за кілька годин випаде до 50 міліметрів опадів.

Музей Лувр у п'ятницю не працюватиме, музей Орсе у четвер зачинився раніше, ніж зазвичай.

Такого не бачили з 1910 року

Приблизно 25 тисяч людей у Парижі і центральній частині Франції залишилися без електроенергії.

Копирайт изображения AP Image caption З Немура евакуювали три тисячі людей

Найбільше від стихії постраждали місто Немур на південний схід від Парижа. Звідти евакуювали три тисячі людей.

Річка Луен - притока Сени, що протікає через місто - піднялася до рівня, якого не бачили з часів руйнівної повені 1910 року.

"Центр міста повністю під водою. Усі підприємства зруйновані", - сказала мер Немура Валері Лакрут.

Німеччина у скорботі

Сильні зливи не оминули і Німеччину. Внаслідок стихії у країні загинули щонайменше десять людей.

"Ми тужимо за тими людьми, допомога яким дійшла надто пізно, і тому вони загинули внаслідок повені", - сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Найстрашніший інцидент стався невеликому баварському місті Зімбах-ам-Інн, де 78-річна жінка, її 56-річна дочка і 28-річна внучка потонули у підвалі власного будинку.

Копирайт изображения Reuters Image caption Баварія постраждала найбільше із німецьких регіонів

У тому ж місті від повені загинув 75-річний чоловік. Ще одну 80-річну жінку знайшли мертвою у баварській селі Юлбах.

Раніше цього тижня четверо людей загинули через повінь на південному заході країни.

Сильні дощі вкрили також і Бельгію. Багато міст, у тому числі Антверпен, Лімбург і Льєж, постраждали від повені.