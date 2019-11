Гурт ABBA виступив у Стокгольмі вперше за 30 років

Image caption ABBA є однією з найуспішніших груп за всю історію поп-музики

Четверо учасників легендарної шведської групи ABBA заспівали разом у Стокгольмі, здивувавши своїх численних фанатів.

Учасники групи зустрілися в неділю на приватній вечірці, щоб відзначити 50-річчя спільної діяльності Бенні Андерссона і Бьорна Ульвеуса.

Під час заходу колишні солістки ABBA Агнета Фельтског і Анні-Фрід Лінгстад виконали пісню The Way Old Friends Do.

Під кінець пісні до них приєдналися Андерссон і Ульвеус. Таким чином, квартет зібрався на одній сцені вперше за 30 років.

Відеозапис імпровізованого виступу поки ніде не виклали, але в соцмережах вже з'явилися фотографії з цієї вечірки.

З 1974 року, коли ABBA стали переможцями "Євробачення", по всьому світу було продано більше 400 млн альбомів колективу.

Це було просто чудово. Стільки емоцій. Ми здійснили подорож через нашу історію Колишня учасниця груту ABBA Анні-Фрід Лінгстад

Мюзикл Mamma Mia, заснований на хітах групи і спродюсований Андерссоном і Ульвеусом, подивилися близько 50 млн глядачів.

Під час найуспішнышого періоду групи сталися розлучення між паном Ульвеусом і пані Фельтськог, а також паном Андерссоном і пані Лінгстад.

Група продовжувала виступати, і лише в 1983 році учасники ABBA вирішили розлучитися не лише в житті, але й на сцені.

Мільярд за турне

Їхній останній публічний виступ відбувся 1986 року в ефірі шведського телевізійного шоу "Це твоє життя".

Цей виступ Бенні, Бйорн, Агнета і Анні-Фрід присвятили менеджеру групи Стіг Андерсону.

Відтоді учасники квартету перебували під постійним тиском шанувальників, які чекали возз'єднання, і активно чинили опір численним спробам знову зібрати їх разом. Група навіть відмовилася від мільярда доларів, запропонованих в 2000 році як гонорар за світове турне.

"Організатори говорили про 120 концертів. Це б забрало 10 років мого життя. Весь цей стрес. І все одно ми б лишили людей розчарованими", - говорив пан Андерссон про ту пропозицію.

В інтерв'ю ВВС у 2013 році Агнета Фельтског сказала, що вважає за краще залишити все пов'язане з групою в минулому.

"Це було так давно, ми старіємо, і у кожного з нас своє життя", - сказала вона.

Проте, учасники групи все ж з'являлися разом на публіці: у 2006 році на прем'єрі мюзиклу Mamma Mia, в 2008 році на прем'єрі однойменного фільму, а на початку цього року - на відкритті ресторану Mamma Mia в Стокгольмі.

Згадуючи про недільний виступ, Анні-Фрід Лінгстад сказала шведській газеті Expressen: "Це було просто чудово. Стільки емоцій. Ми здійснили подорож через нашу історію, особливо Бенні і Бьорн. Дуже ностальгічний вечір".