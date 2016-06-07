Гурт ABBA виступив у Стокгольмі вперше за 30 років
Четверо учасників легендарної шведської групи ABBA заспівали разом у Стокгольмі, здивувавши своїх численних фанатів.
Учасники групи зустрілися в неділю на приватній вечірці, щоб відзначити 50-річчя спільної діяльності Бенні Андерссона і Бьорна Ульвеуса.
Під час заходу колишні солістки ABBA Агнета Фельтског і Анні-Фрід Лінгстад виконали пісню The Way Old Friends Do.
Під кінець пісні до них приєдналися Андерссон і Ульвеус. Таким чином, квартет зібрався на одній сцені вперше за 30 років.
Відеозапис імпровізованого виступу поки ніде не виклали, але в соцмережах вже з'явилися фотографії з цієї вечірки.
З 1974 року, коли ABBA стали переможцями "Євробачення", по всьому світу було продано більше 400 млн альбомів колективу.
Мюзикл Mamma Mia, заснований на хітах групи і спродюсований Андерссоном і Ульвеусом, подивилися близько 50 млн глядачів.
Під час найуспішнышого періоду групи сталися розлучення між паном Ульвеусом і пані Фельтськог, а також паном Андерссоном і пані Лінгстад.
Група продовжувала виступати, і лише в 1983 році учасники ABBA вирішили розлучитися не лише в житті, але й на сцені.
Мільярд за турне
Їхній останній публічний виступ відбувся 1986 року в ефірі шведського телевізійного шоу "Це твоє життя".
Цей виступ Бенні, Бйорн, Агнета і Анні-Фрід присвятили менеджеру групи Стіг Андерсону.
Відтоді учасники квартету перебували під постійним тиском шанувальників, які чекали возз'єднання, і активно чинили опір численним спробам знову зібрати їх разом. Група навіть відмовилася від мільярда доларів, запропонованих в 2000 році як гонорар за світове турне.
"Організатори говорили про 120 концертів. Це б забрало 10 років мого життя. Весь цей стрес. І все одно ми б лишили людей розчарованими", - говорив пан Андерссон про ту пропозицію.
В інтерв'ю ВВС у 2013 році Агнета Фельтског сказала, що вважає за краще залишити все пов'язане з групою в минулому.
"Це було так давно, ми старіємо, і у кожного з нас своє життя", - сказала вона.
Проте, учасники групи все ж з'являлися разом на публіці: у 2006 році на прем'єрі мюзиклу Mamma Mia, в 2008 році на прем'єрі однойменного фільму, а на початку цього року - на відкритті ресторану Mamma Mia в Стокгольмі.
Згадуючи про недільний виступ, Анні-Фрід Лінгстад сказала шведській газеті Expressen: "Це було просто чудово. Стільки емоцій. Ми здійснили подорож через нашу історію, особливо Бенні і Бьорн. Дуже ностальгічний вечір".