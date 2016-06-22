У спальню до австралійки заповз гігантський пітон
Величезна змія, яка жила на даху будинку в Австралії протягом 10 років, спробувала заповзти у спальню до господарки дому.
Тріна Гібберд, жителька австралійського штату Квінсленд, прокинувшись у понеділок, побачила п'ятиметрового пітона на ім'я Монті, який простягся від вітальні до спальні.
До прибуття ловця змій пітону якось вдалося увімкнути світло і перекинути лампу.
За словами пані Гібберд, пітон жив на даху її будинку в містечку Мішн-Біч близько 10 років, але потім вирішив переповзти у будинок.
Ловець змій Дейв Гудвін, який прибув на виклик господарки, змусив змію обернутися навколо його передпліччя, а потім посадив її у пластикову ємність.
Як пан Гудвін розповів ВВС, 40-кілограмовий пітон стискав "його руку до смерті".
Тепер Монті перевезли до одного з місцевих ставків стічних вод в надії, що це допоможе зменшити кількість щурів, які там мешкають.