У спальню до австралійки заповз гігантський пітон

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Величезна змія, яка жила на даху будинку в Австралії протягом 10 років, спробувала заповзти у спальню до господарки дому.

Тріна Гібберд, жителька австралійського штату Квінсленд, прокинувшись у понеділок, побачила п'ятиметрового пітона на ім'я Монті, який простягся від вітальні до спальні.

До прибуття ловця змій пітону якось вдалося увімкнути світло і перекинути лампу.

Копирайт изображения TRINA HIBBERD

За словами пані Гібберд, пітон жив на даху її будинку в містечку Мішн-Біч близько 10 років, але потім вирішив переповзти у будинок.

Ловець змій Дейв Гудвін, який прибув на виклик господарки, змусив змію обернутися навколо його передпліччя, а потім посадив її у пластикову ємність.

Копирайт изображения DAVE GOODWIN

Як пан Гудвін розповів ВВС, 40-кілограмовий пітон стискав "його руку до смерті".

Тепер Монті перевезли до одного з місцевих ставків стічних вод в надії, що це допоможе зменшити кількість щурів, які там мешкають.