"Роздягатися і працювати"- соцмережі відповіли на заклик Лукашенка

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У соцмережах з'явилась реакція на заклик президента Білорусі Олександра Лукашенка "роздягатися і працювати".

Під час виступу на п'ятих Загальнобілоруських народних зборах білоруський президент сказав: "Інновації, IT-технології, приватизація - все це зрозуміло. Ми вже це освоїли. Але все, і наше життя, в простому: треба розвиватися і працювати".

Копирайт изображения Reuters Image caption Треба все ж таки "роздягатися" чи "розвиватися" - зі слів Олександра Лукашенка зрозуміти важко

Що саме вимовив пан Лукашенко - розвиватися чи роздягатися - розібрати складно. Користувачам соцмереж більше сподобався варіант "роздягатися".

Зокрема в Instagram та Facebook з'явився хештег #раздеватьсяиработать, за яким люди викладають фотозвіти своєї реакції на заклик президента.

Ось кілька прикладів відданості президенту.

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