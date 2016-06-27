Індійську "відмінницю" посадили до тюрми за списування

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Суд у індійському штаті Біхар засудив 17-річну Рубі Рай до ув'язнення за шахрайство під час іспитів, після того як вона не змогла повторно пройти тестування перед спецкомісією.

17-річна студентка отримала найкращі результати на випускних екзаменах у всьому індійському штаті. Проте у відео, що з'явилося в інтернеті після оголошення первинних результатів, дівчина заявила, що предметом науки політології є кулінарія.

Після того, як відео стало вірусним, пані Рай змусили пройти повторне тестування, яке вона провалила. Первинні результати іспитів, відтак, скасували, а саму дівчину - арештували.

На судовому засіданні, що пройшло у неділю, 27 червня, мировий суддя відправив Рубі Рай до в'язниці до 8 липня.

Рішення суду викликало хвилю критики, оскільки дівчина - неповнолітня, і на думку багатьох, її слід було відправити до виправної колонії.

Водночас газета Hindu цитує старшого суперінтенданта поліції Ману Махараджа, який заявив, що пані Рай спершу слід довести, що вона - "неповнолітня". Як саме вона має це зробити, він не уточнив.

Інший чиновник штату заявив журналістам, що владі слід було б зробити відповідальною за списування освітню систему, а не карати учнів.

Тим часом суд видав ордери на арешт ще кількох студентів, що показали гарні результати на іспитах, зокрема, на арешт Саурабха Шрестхи, який отримав "відмінно" на екзамені з природничих наук, проте пізніше не зміг відповісти, що H2O - це вода.

За даними агенції AFP, ордери на арешт видані загалом на 18 студентів.

Минулого року в інтернеті з'явили фотографії батьків, що деруться стінами школи, щоб передати своїм дітям відповіді на запитання іспитів. Шокований цим, уряд штату тоді оголосив про запровадження жорстких заходів, як-от штрафи й ув'язнення, для боротьби зі списуваннями.