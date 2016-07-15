Bellingcat: знімки "Буку", опубліковані міноборони Росії, були відредаговані

Image caption Раніше Bellingcat визначила номер самохідної вогневої установки зенітно-ракетної системи "Бук", яка, на думку групи, збила над Україною "Боїнг" Малайзійських авіаліній, як 332

У новому звіті, опублікованому групою Bellingcat, аналізуються різні знімки установки "Бук" та знімки диму, який ймовірно залишився від ракети.

Доповідь називається "MH17, 2 роки по тому. Дослідження інформації з відкритих джерел".

Bellingcat зазначає, що особливо цікавою є робота доктора Джеффрі Льюїса, директора Програми нерозповсюдження озброєнь в Східній Азії Інституту міжнародних досліджень Міддлбері.

Доктор Льюїс проаналізував різні знімки за допомогою програми Tungstene, призначеної для криміналістичної експертизи зображень.

Він вивчив, зокрема, знімки установки "Бук", яка ймовірно переміщалася територією прихильників самопроголошених республік Донбасу, а також знімки диму, який ймовірно залишився від ракети "Бук".

Крім того, були вивчені супутникові знімки, опубліковані міноборони Росії 21 липня 2014 року, через кілька днів після аварії.

За даними пана Льюїса, на зображеннях установки "Бук" та ймовірному зображенні сліду ракети "Бук" відсутні ознаки цифрового редагування. Зображення установки "Бук" в Донецьку мають ознаки "обрізаних скріншотів з відео, а не фотографій", йдеться в звіті.

"Супутникові зображення, опубліковані міноборони Росії 21 липня 2014 року, були значно поредаговані (зокрема, на зображення додали установки "Бук" і хмари)", - стверджується в доповіді з посиланням на аналіз доктора Льюїса.

Російське оборонне відомство поки що не прокоментувало цю заяву.

Попередню доповідь група Bellingcat опублікувала на початку травня цього року. У звіті дослідники назвали номер установки "Бук", яка, на їхню думку, збила малайзійський "Боїнг" в Україні.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що не знає, наскільки правдоподібною може бути інформація, представлена в доповіді.

Літак "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysian Airlines розбився в Донецькій області України в липні 2014 року. Загинули 298 осіб. Як встановило міжнародне розслідування, літак був збитий із землі. При цьому наразі офіційно не повідомляється, хто саме відповідальний за те, що трапилося.

Представники самопроголошених ДНР та ЛНР і офіційна влада України звинувачують у трагедії один одного. Київ вважає, що прихильники «ДНР» помилково збили літак із ЗРК "Бук", який отримали від Росії.

Москва категорично заперечує факт постачання озброєння на Донбас. Представники «ДНР» зі свого боку стверджують, що це українська сторона збила літак, щоб схилити на свою сторону світову спільноту.